حمله صهیونی - آمریکایی به منطقه‌ مسکونی در جنوب شرق شیراز/ تخریب ۱۰۰ درصدی خانه مددجوی تحت پوشش بهزیستی

حمله صهیونی - آمریکایی به منطقه‌ مسکونی در جنوب شرق شیراز/ تخریب ۱۰۰ درصدی خانه مددجوی تحت پوشش بهزیستی
رژیم صهیونیستی - آمریکایی بامداد یکشنبه در اقدامی تروریستی، منطقه‌ای مسکونی و محروم در شهر شیراز را هدف حمله قرار داد.

به گزارش ایلنا، این تجاوز که در منطقه‌ای واقع در جنوب شرق این کلانشهر رخ داد، منجر به تخریب چند واحد مسکونی متعلق به کارگران و افراد تحت پوشش بهزیستی و مجروح شدن ساکنان بی‌گناه آن شد.

شدت این حمله به حدی بود که واحدهای مسکونی هدف‌گرفته‌شده، ۱۰۰درصد تخریب شده و خسارات مالی سنگینی به ساکنان وارد آمد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که در میان خانه‌های ویران‌شده، یک واحد مسکونی متعلق به فردی تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده است.

این مددجو که با دریافت تسهیلات حمایتی و با امید به آینده‌ای بهتر، موفق به ساخت سرپناهی برای خود و خانواده‌اش شده بود، حال با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی، تمام دارایی و خانه خود را از دست داده است.

تداوم جنایات علیه غیرنظامیان

این جنایت تازه، بار دیگر ماهیت واقعی و ضدبشری رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را برملا ساخت. 

استان فارس و به‌ویژه شهر شیراز، در چند روز گذشته نیز قربانی حملات تروریستی بوده است؛ در گذشته، حملاتی در مناطق قصرالدشت و زیباشهر شیراز به وقوع پیوست که منجر به شهادت و مجروحیت شماری از شهروندان بی‌گناه شد.

این سابقه نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن مکرر غیرنظامیان در این منطقه توسط عوامل تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.

این اقدام وحشیانه در حالی صورت می‌گیرد که جامعه بین‌المللی در قبال این جنایات سکوت معناداری اختیار کرده است. 

جزئیات بیشتر در مورد تعداد مجروحان و میزان خسارات وارده در حال پیگیری است و متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اخبار مرتبط
