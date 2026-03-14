فرماندار بویین‌زهرا خبر داد:

افزایش شهدای روستای تتنک به 3 نفر

فرماندار شهرستان بویین‌زهرا گفت: طبق آخرین آمار ۳ تن در حمله تروریستی آمریکایی–صهیونیستی به روستای تتنک به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی در این رابطه اعلام کرد: طبق آخرین آمار در پی حمله تروریستی و جنایتکارانه آمریکایی–صهیونیستی به روستای تتنک از توابع بخش دشتابی تعداد شهدای این حادثه ۳ تن (۲ نفر خانم و ۱نفر آقا) است.

وی افزود: در این حادثه تعدادی از اهالی مجروح شدند که از این میان ۶ نفر هم‌اکنون در بیمارستان‌های شفاء تاکستان و شهید رجایی قزوین بستری هستند و سایر مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی مرخص شده‌اند.

فرماندار بویین‌زهرا در ادامه با اشاره به خسارات وارده بر اثر این حمله گفت: متاسفانه در این حادثه ۱۱ منزل مسکونی به‌طور کامل تخریب شده، ۳ خانه نیازمند بازسازی اساسی هستند و شیشه‌های ۱۱ منزل دیگر نیز در اثر موج انفجار شکسته است.

صالحی اضافه کرد: همچنین تعداد ۲ دستگاه خودروی سواری و تعدادی دام نیز بر اثر این حمله از بین رفته‌اند.

وی ضمن محکومیت این اقدام تروریستی ادامه داد: اقدامات امدادی و پشتیبانی، اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده و روند ارزیابی خسارات با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، بنیاد مسکن و نیروهای امدادی در حال انجام است.

