فرماندار گیلانغرب: صدای انفجار امروز ناشی از خنثی‌ کردن مهمات عمل نکرده است

فرماندار گیلانغرب اعلام‌ کرد که در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی، امروز شنبه شاهد انفجار کنترل شده مهمات عمل‌نشده ناشی از حملات قبل به این منطقه توسط تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی در منطقه «ویژه‌نان» در این شهرستان هستیم که احتمال شنیده شدن صدای مهیب انفجار در نقاط مختلف شهر وجود دارد.

به گزارش ایلنا، حشمت رضایی روز شنبه افزود: از مردم شهرستان گیلانغرب درخواست می شود با شنیدن صدای انفجار، هیچگونه رعب و وحشت به خود راه نداده و از تجمع در محل استقرار تیم‌های خنثی سازی خودداری کنند.

فرماندار گیلانغرب اظهار کرد: این عملیات با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و تحت نظر کارشناسان انجام می‌شود و هیچگونه خطری اهالی شهرستان را تهدید نمی‌کند.

رضایی ادامه داد: هم اکنون آرامش و امنیت در شهرستان گیلانغرب برقرار و زندگی در این منطقه جریان دارد و شرایط عادی است.

گیلانغرب در غرب کرمانشاه افزون بر ۷۲ هزار نفر جمعیت دارد.

