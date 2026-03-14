فرماندار گیلانغرب: صدای انفجار امروز ناشی از خنثی‌ کردن مهمات عمل نکرده است

به گزارش ایلنا، حشمت رضایی روز شنبه افزود: از مردم شهرستان گیلانغرب درخواست می شود با شنیدن صدای انفجار، هیچگونه رعب و وحشت به خود راه نداده و از تجمع در محل استقرار تیم‌های خنثی سازی خودداری کنند.

فرماندار گیلانغرب اظهار کرد: این عملیات با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و تحت نظر کارشناسان انجام می‌شود و هیچگونه خطری اهالی شهرستان را تهدید نمی‌کند.

رضایی ادامه داد: هم اکنون آرامش و امنیت در شهرستان گیلانغرب برقرار و زندگی در این منطقه جریان دارد و شرایط عادی است.

گیلانغرب در غرب کرمانشاه افزون بر ۷۲ هزار نفر جمعیت دارد.