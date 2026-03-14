هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان فارس صادر شد
ادارهکل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، این سامانه از بعدازظهر یکشنبه ۲۴ اسفندماه آغاز شده و تا سهشنبه ۲۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت، بارش باران و رعد و برق، وزش باد در برخی مناطق بارش تگرگ و در ارتفاعات شمالی استان بارش برف پیشبینی میشود.
مناطق و زمان اثر سامانه به شرح زیر اعلام شده است:
یکشنبه ۲۴ اسفند: مناطق شمال و شمالغرب استان، بهویژه شهرستانهای رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، اقلید و شمال شهرستان مرودشت
دوشنبه ۲۵ اسفند: تمامی مناطق استان، بهویژه شمالغرب، غرب و مرکز استان و شهرستانهای شیراز، رستم، سپیدان، نورآباد ممسنی، کازرون، کوهچنار، کوار، مرودشت، زرقان، فیروزآباد و اقلید
سهشنبه ۲۶ اسفند: کل استان فارس
ادارهکل هواشناسی فارس، لغزندگی جادهها، کندی حرکت خودروها بهویژه در محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها و همچنین احتمال شکستن نهالهای جوان و درختان فرسوده را از جمله اثرات احتمالی این سامانه عنوان کرده است.
در این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است از توقف و عبور در بستر و حریم رودخانهها و مسیلها خودداری کنند، از انجام فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی پرهیز کرده و نسبت به ایمنسازی و استحکام سازههای موقت اقدامات لازم را انجام دهند.