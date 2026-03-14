هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان فارس صادر شد

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، این سامانه از بعدازظهر یکشنبه ۲۴ اسفندماه آغاز شده و تا سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت، بارش باران و رعد و برق، وزش باد در برخی مناطق بارش تگرگ و در ارتفاعات شمالی استان بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مناطق و زمان اثر سامانه به شرح زیر اعلام شده است:

یکشنبه ۲۴ اسفند: مناطق شمال و شمال‌غرب استان، به‌ویژه شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، اقلید و شمال شهرستان مرودشت

دوشنبه ۲۵ اسفند: تمامی مناطق استان، به‌ویژه شمال‌غرب، غرب و مرکز استان و شهرستان‌های شیراز، رستم، سپیدان، نورآباد ممسنی، کازرون، کوه‌چنار، کوار، مرودشت، زرقان، فیروزآباد و اقلید

سه‌شنبه ۲۶ اسفند: کل استان فارس

اداره‌کل هواشناسی فارس، لغزندگی جاده‌ها، کندی حرکت خودروها به‌ویژه در محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و همچنین احتمال شکستن نهال‌های جوان و درختان فرسوده را از جمله اثرات احتمالی این سامانه عنوان کرده است.

در این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است از توقف و عبور در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، از انجام فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی پرهیز کرده و نسبت به ایمن‌سازی و استحکام سازه‌های موقت اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/