استاندار قزوین:

مشکلات صنایع در حوزه ارز و تسهیلات پیگیری می‌شود

استاندار قزوین گفت: در سفر وزیر صمت موضوعاتی مانند تأمین ارز، تسهیلات بانکی و منابع مالی واحدهای تولیدی در این نشست بررسی شد و مصوبات آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به قزوین گفت: در این سفر، کارگروهی با حضور چند معاون وزیر برای بررسی و دسته‌بندی مشکلات صنایع تشکیل شد.

وی افزود: موضوعاتی مانند تأمین ارز، تسهیلات بانکی و منابع مالی واحدهای تولیدی در این نشست بررسی شد و مصوبات آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار قزوین همچنین بر حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت تأکید کرد و گفت: سیاست استان حمایت جدی از سرمایه‌گذاری و توسعه تولید است.

نوذری از برخی دستگاه‌ها خواست روند صدور مجوزها را تسهیل کنند و افزود: بروکراسی اداری نباید مانع توسعه سرمایه‌گذاری در استان شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: خوشبختانه در استان قزوین و بسیاری از نقاط کشور مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

نوذری افزود: توزیع مناسب کالاهایی مانند روغن، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و سایر اقلام ضروری باعث شده بازار در شرایط پایدار قرار داشته باشد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: قزوین در تولید بسیاری از محصولات غذایی نقش مهمی در کشور دارد و بخشی از امنیت غذایی کشور از طریق این استان تأمین می‌شود.

وی در پایان از تولیدکنندگان، فعالان بخش کشاورزی و صنعتگران حوزه غذایی قدردانی کرد و گفت: تلاش این مجموعه‌ها موجب شده بازار استان و کشور با کمبود مواجه نشود.

