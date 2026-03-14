به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ضمن تسلیت ایام و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت: این روزها بخش خصوصی درحال هم‌صدایی و همکاری رسانه‌ای و عملی با رزمندگان جبهه مقاومت است.

به گفته وی، رزمنده‌های ما در حال جنگ هستند و ما نیز به لحاظ هم‌رسانه‌ای و عملیاتی همکاری خواهیم کرد.

عبدیان با اشاره به یک گزارش رسانه‌ای که موجب شرمندگی او شده بود، افزود: در یکی از رسانه‌های استان مشاهده شد که نوشته بودند "اگر دیروز فلان کارخانه زده شد، بابت جایزه‌ای بوده که ما گذاشته‌ایم"، ابتدا اینکه کارخانه بنده جایگاه و نامش مشخص است، بنده اعلام کرده‌ بودم که اگر رژیم صهیونیستی می‌خواهد حمله کند، با افتخار حاضرم کارخانه من را بزند. نیازی نیست به جای دیگری حمله کند، این درحالی که است که کارخانه مورد اصابت پیش از این نیز توسط رسانه‌های رژیم تهدید شده بود.

رییس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: پیوستن سایر فعالان اقتصادی به پویش حمایت نیز چشمگیر است، تا جایی که آقای احمدی از فعالان اقتصادی استان اعلام کرد که یک واحد آپارتمان مسکونی را نیز اهدا خواهد کرد.

نماینده بخش خصوصی قزوین با اشاره به گفت‌وگوهای خود با این عزیزان، افزود: هر یک از دوستانی که با آنها صحبت کرده بودم، با افتخار می‌گفتند که این فداکاری را انجام می‌دهند و هیچ وطن‌‌پرستی از اینکه بیگانه‌ای به وطنش حمله کند، خوشحال نیست.

عبدیان با بیان مواضع قاطع خود، خاطرنشان کرد: ما قطعاً جان، بدن و خانواده‌ را می‌دهیم تا یک سانتیمتر از خاک این کشور به دست اجنبی نیافتد و با افتخار در خدمت همه بزرگواران هستیم.

