مسئول امور سینمایی فارس خبرداد؛
چراغ سینمای شیراز دوباره روشن شد/ فعال شدن ٦ پرده سینمایی
مسئول امور سینمایی فارس از آغاز فعالیت پردیس سینمایی امین تارخ و سینما ایران در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید مهدی موحد از فعال بودن شش پرده سینمایی در پردیس سینمایی استاد امین تارخ و سینما ایران در شیراز خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ازسرگیری فعالیت سینماها، پردیس سینمایی تارخ و سینما ایران آماده میزبانی از علاقهمندان هنر هفتم هستند.
وی با اشاره به برنامه اکران این ٢ سینما افزود: در پردیس سینمایی تارخ فیلمهای احمد، مجنون، رخ نیلو، افسانه سپهر، یوز، دختر برقی و همچنین بهصورت ویژه انیمیشن زوتوپیا٢ و فیلم احضار ٤ روی پرده هستند.
موحد ادامه داد: همچنین در سینما ایران نیز فیلمهای افسانه سپهر، یوز، دختر برقی و احمد برای مخاطبان اکران میشود.
مسئول امور سینمایی استان فارس با بیان اینکه بلیت این سینماها بهصورت نیمبها عرضه میشود، گفت: علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت علاوه بر گیشه سینماها، از طریق سایت Gisheh٧. ir نیز اقدام کنند.
وی تاکید کرد: سینماهای حوزه هنری در استان فارس با آمادگی کامل، در تلاشاند تا در اینروزها همچنان چراغ سینما را روشن نگه دارند و فضایی فرهنگی برای مخاطبان فراهم کنند.