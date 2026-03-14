چراغ سینمای شیراز دوباره روشن شد/ فعال شدن ٦ پرده سینمایی

به گزارش ایلنا، سید مهدی موحد از فعال بودن شش پرده سینمایی در پردیس سینمایی استاد امین تارخ و سینما ایران در شیراز خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ازسرگیری فعالیت سینما‌ها، پردیس سینمایی تارخ و سینما ایران آماده میزبانی از علاقه‌مندان هنر هفتم هستند.

‌وی با اشاره به برنامه اکران این ٢ سینما افزود: در پردیس سینمایی تارخ فیلم‌های احمد، مجنون، رخ نیلو، افسانه سپهر، یوز، دختر برقی و همچنین به‌صورت ویژه انیمیشن زوتوپیا٢ و فیلم احضار ٤ روی پرده هستند.

‌موحد ادامه داد: همچنین در سینما ایران نیز فیلم‌های افسانه سپهر، یوز، دختر برقی و احمد برای مخاطبان اکران می‌شود.

‌مسئول امور سینمایی استان فارس با بیان اینکه بلیت این سینما‌ها به‌صورت نیم‌بها عرضه می‌شود، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت علاوه بر گیشه سینما‌ها، از طریق سایت Gisheh٧. ir نیز اقدام کنند.

‌وی تاکید کرد: سینما‌های حوزه هنری در استان فارس با آمادگی کامل، در تلاش‌اند تا در این‌روز‌ها همچنان چراغ سینما را روشن نگه دارند و فضایی فرهنگی برای مخاطبان فراهم کنند.



