معاون سیاسی استاندار قزوین خبر داد:
دستور تخلیه شهر الوند و نصرتآباد شایعه است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین خبر منتشر شده درباره صدور دستور تخلیه شهرهای الوند و نصرتآباد را قویاً تکذیب کرد و گفت: استان قزوین در شرایط کاملاً امن قرار دارد.
به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با اعلام این خبر گفت: استان قزوین در آرامش و امنیت کامل قرار دارد و هیچ مشکلی در هیچیک از مناطق استان وجود ندارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین افزود: انتشار چنین اخبار نادرستی تنها با هدف ایجاد نگرانی و تشویش در میان مردم صورت میگیرد.