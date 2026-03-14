حمله سگ های بلاصاحب به کودک ۴ ساله بوکانی
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: حمله گلهای سگهای بلاصاحب در یکی از روستاهای این شهرستان، کودک چهار ساله را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش ایلنا، علی حسین زاده اظهار کرد: این حادثه در روستای قازلیان بوکان اتفاق افتاده و در پی آن یک پسر بچه چهار ساله مورد حمله گلهای سگهای بلاصاحب قرار گرفتە است.
وی ادامه داد: این کودک از ناحیه سر و گردن و گوش بهشدت دچار جراحت شده و ضمن بیهوشی به صورت فوری به بیمارستان بوکان منتقل شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: تزریق واکسن هاری در نخستین ساعات گزارش از اهمیت بالایی برخودار و در این مورد هم در اسرع وقت اقدامات درمانی لازم بر روی بیمار صورت گرفت.
حسین زاده بیان کرد: باتوجه به وضعیت جسمانی کودک هم اکنون والدین وی با رضایت شخصی آن را ترخیص و جهت مداوا به یکی از بیمارستانهای آذربایجان شرقی اعزام کردند.
وی تاکید کرد: مرکز واکسیناسیون هاری به صورت ۲۴ ساعته در این بیمارستان مشغول ارائه خدمات است تا افراد دسترسی همیشگی و لازم به این خدمات را داشته باشند.