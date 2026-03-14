ممنوعیت هرگونه خرید، فروش توزیع و استفاده از اقلام آتش زا و محترقه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مجیدی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: با توجه به در پیش بودن ایام پایانی سال و آیین‌های چهارشنبه آخر سال هرگونه اقدام که منجر به ایجاد رعب و وحشت، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش روانی مردم نگران و داغدار گردد، از منظر قانون به مثابه اخلال در نظم عمومی تلقی شده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

مجیدی افزود: خرید، فروش، توزیع، حمل و استفاده از هرگونه مواد محترقه، منفجره و ناریه (اعم از ترقه، فشفشه و...) به طور کامل ممنوع است.

دادستان ارومیه با بیان اینکه، ایجاد صداهای مهیب انفجار که موجب تداعی حملات دشمن و تضعیف روحیه عمومی شود، جرمی نابخشودنی است گفت:با این افراد برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

مجیدی با تاکید به مأموران انتظامی گفت: با هرگونه تجمع غیرقانونی، آتش‌بازی و ایجاد مزاحمت تحت هر عنوانی، بدون اغماض برخورد کنند.

وی تصریح کرد: متخلفان و برهم‌زنندگان نظم عمومی بلافاصله دستگیر و تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت موقت خواهند بود و پرونده آنان با قید فوریت و اشد مجازات در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.

دادستان ارومیه از شهروندان خواست: با رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و در نظر گرفتن غم جانکاه فراق یاران انقلاب، از انجام هرگونه حرکتی که با شئونات مذهبی و ملی در این ایام بحرانی مغایرت دارد، خودداری ورزند.

