مراکز تعویض پلاک و آزمون رانندگی اصفهان تا اطلاع ثانوی تعطیل است

مراکز تعویض پلاک و آزمون رانندگی اصفهان تا اطلاع ثانوی تعطیل است
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از تعطیلی تمامی مراکز شماره‌گذاری، تعویض پلاک و آزمون‌های رانندگی در استان تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: شهروندان در صورت تصادف فقط با ۱۲۰ تماس بگیرند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی مولوی  اظهار کرد: پیرو اطلاعیه‌های قبلی، تمامی مراکز شماره‌گذاری، تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت و همچنین مراکز آزمون‌های رانندگی در استان اصفهان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

وی افزود: همشهریان عزیز در صورت بروز تصادف در کلان‌شهر اصفهان باید صرفاً با شماره تلفن ۱۲۰ تماس بگیرند و این شماره به طور اختصاصی برای رسیدگی به تصادفات در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: با توجه به تعطیلی مراکز، در صورتی که اعتبار وکالت‌نامه‌ها در این مدت به پایان برسد، به میزان روزهای تعطیلی به مهلت آن‌ها افزوده خواهد شد.

سرهنگ مولوی تصریح کرد: زمان دقیق بازگشایی مراکز تعویض پلاک و همچنین برگزاری آزمون‌های رانندگی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

