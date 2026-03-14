به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز شنبه در قرارگاه رسانه‌ای امام شهید خامنه‌ای استان بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با سازمان‌هایی نظیر آموزش و پرورش، اوقاف، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی جهت تعیین مکان‌های اسکان اضطراری به انجام رسیده و بخشی از مدارس استان برای این منظور آماده‌سازی و تجهیز شدند.

حیاتی با بیان اینکه تاکنون ۲۱۰ نفر در مراکز پیش‌بینی شده اسکان داده شدند گفت: تیم تخصصی با حضور دستگاه‌های بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و تقسیم کار و هماهنگی لازم برای ارزیابی دقیق خسارت های وارده در این تیم صورت گرفته و روند ارزیابی و بروزرسانی روزانه خسارت ها در حال انجام است.

وی در ادامه به موضوع مدیریت بحران در شرایط حساس اشاره کرد و افزود: سازوکاری جهت مدیریت صحنه در صورت بروز تلفات بالا تعیین و هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی انجام شده با اداره کل میراث فرهنگی، مقرر شد ۳۰ درصد از ظرفیت بخش خصوصی (هتل‌ها و مراکز اقامتی) به صورت رایگان به منظور اسکان اضطراری شهروندان اختصاص یابد.

