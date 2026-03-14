معاون استاندار اعلام کرد؛
آمادهسازی بخشی از مدارس و اسکان ۲۱۰ نفر تا این لحظه در خوزستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با تشریح آخرین اقدامات انجام شده در راستای مدیریت شرایط جنگی از آمادهسازی بخشی از مدارس و اسکان ۲۱۰ نفر تا این لحظه خبر داد و گفت: سازوکار مدیریت صحنه و تیم تخصصی ارزیابی خسارتهای جنگ با حضور دستگاههای اجرایی مربوطه تشکیل شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز شنبه در قرارگاه رسانهای امام شهید خامنهای استان بیان کرد: هماهنگیهای لازم با سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش، اوقاف، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی جهت تعیین مکانهای اسکان اضطراری به انجام رسیده و بخشی از مدارس استان برای این منظور آمادهسازی و تجهیز شدند.
حیاتی با بیان اینکه تاکنون ۲۱۰ نفر در مراکز پیشبینی شده اسکان داده شدند گفت: تیم تخصصی با حضور دستگاههای بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و تقسیم کار و هماهنگی لازم برای ارزیابی دقیق خسارت های وارده در این تیم صورت گرفته و روند ارزیابی و بروزرسانی روزانه خسارت ها در حال انجام است.
وی در ادامه به موضوع مدیریت بحران در شرایط حساس اشاره کرد و افزود: سازوکاری جهت مدیریت صحنه در صورت بروز تلفات بالا تعیین و هماهنگیهای لازم در این خصوص صورت گرفته است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی انجام شده با اداره کل میراث فرهنگی، مقرر شد ۳۰ درصد از ظرفیت بخش خصوصی (هتلها و مراکز اقامتی) به صورت رایگان به منظور اسکان اضطراری شهروندان اختصاص یابد.