شیراز در مسیر تکمیل کمربند سبز با کاشت ۷۰۰ هزار نهال و ۷ میلیون بذر

به گزارش ایلنا، همزمان با روز درختکاری و در قالب برنامه‌های توسعه محیط زیست شهری، آیین کاشت نهال و بذر در شیراز با حضور مسئولان شهری، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار شیراز و مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم بر گسترش فرهنگ درختکاری، حفظ منابع طبیعی و افزایش فضای سبز به عنوان یکی از رویکردهای مهم مدیریت شهری تأکید شد. اجرای طرح‌های گسترده درختکاری در سال‌های اخیر بخشی از سیاست‌های کلان مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تکمیل کمربند سبز پیرامون شیراز به شمار می‌رود.

توسعه فضای سبز از سیاست‌های اصلی شورای اسلامی شهر

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در مراسم درختکاری به یاد شهدای جنگ رمضان که با حضور گرمه‌ای، رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز و مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: حضور و همکاری در آیین امروز درختکاری در واقع زمینه سازی و فرهنگ سازی است که رسم دیرینه ایرانی هاست و در همه دنیا هم سابقه دارد.

سید ابراهیم حسینی، افزود: توجه به فضای سبز، سلامت و بهداشت مردم جزو سیاست های اصلی و انکارناپذیر دوره ششم شورای اسلامی بوده است، که از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اصل مالکیت و در اختیار قرار دادن باغ بش به عنوان یک پهنه سبز شهری و ریه تنفسی شهر شیراز نشان دهنده این سیاست است که بیش از ۳۰ هکتار باغ برای استفاده در خدمت عموم شهروندان و تعهد جدی به توسعه فضای سبز است.

حسینی با بیان اینکه حسن آیین ایرانی ها در درختکاری این است که این برنامه چه در غم، چه شادی و در مراسم جشن و هیئت های عزاداری برقرار می شود، افزود: به مناسبت روز درختکاری این آیین به یاد امام شهید و کلیه شهدای جنگ رمضان که با رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیسم بین المللی برگزار شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر اینکه تاثیر این آیین در حوزه سلامت، زیباسازی، آرامش بخشی، رفاه و نشاط شهروندان است، اضافه کرد: در بیانات رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، کاشت نهال در جهت تولید ثروت است به همین خاطر این کار ارزشمند، فوق العاده و همه‌جانبه ای است که همیشه مورد تاکید مدیریت ارشد شهری بوده است.

وی بهانه حضور در این مراسم را تاکید و برجسته سازی توسعه فرهنگ فضای سبز عنوان و ابراز امیدواری کرد: این سیاست مهم زیست محیطی که در دوره ششم با اهتمام و توجه ویژه ای آغاز شده و رشد قابل توجهی پیدا کرده و از ۳۰۰ هزار نهال، امروز به ۷۰۰ هزار نهال و ۷ میلیون بذر رسیده است، کمربند سبز اطراف شیراز تکمیل شود و بتوانیم درون شهر نیز این اقدامات را در قالب نهضت کاشت نهال توسعه دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین ابراز خرسندی کرد: فرهنگ کاشت نهال و توسعه فضای سبز همواره مایه شادی و رضایت عموم مردم بوده است و این اقدامات زیست محیطی نویدبخش آینده ای سبزتر و شهری پاک تر خواهد بود.

کاشت ۷۰۰ هزار نهال به یاد شهدای رمضان

شهردار شیراز، نیز در آیین کاشت نهال و بذر به یاد شهدای رمضان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی و سایر شهدای رمضان، بیان کرد: این مراسم به یاد شهدای جنگ تحمیلی و دفاع جانانه و مقدس، در دستور اجرا قرار گرفت.

محمدحسن اسدی، با اشاره به اهمیت حفظ طبیعت و درختکاری، تصریح کرد: آیت‌الله شهید خامنه‌ای‌، رهبر عزیز انقلاب مروج درختکاری بودند و در این راستا امسال به یاد ایشان و همه شهدا و بیعتی که با رهبر جدید داریم، این مراسم برگزار شده است.

شهردار شیراز با تقدیر از حضور مدیرکل بازرسی فارس، رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر شیراز در این مراسم، عنوان کرد: طبیعت همیشه رو به رشد و تغییر و تحول بوده همانگونه که انسان‌‌ها همواره در مسیر تکامل، رشد و تعالی بوده‌اند.

اسدی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی دو سال پیش برنامه کاشت یک میلیارد درخت در قالب برنامه‌ای چهارساله را مطرح کردند و شهرداری این کلانشهر از همان زمان طرح جامع درختکاری و فضای سبز در حریم و پیرامون شهر را در دستور کار قرار داد.

به گفته این مقام ارشد شهری، امسال در برنامه اسفند ۱۴۰۴ شهرداری شیراز، کاشت ۷۰۰ هزار نهال و ۷ میلیون بذر در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری نمادین این مراسم در باغ بش، یادآور شد: در سال گذشته ۵۰۰ هزار نهال و ۵ میلیون بذر و در سال سال ۱۴۰۲ هم ۳۰۰ هزار درخت و ۳ میلیون بذر کاشته شد؛ این مهم در قالب کمربند سبز ۵۵ متری اطراف شیراز طراحی شده که در حال تکمیل شدن است.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: سال گذشته در یکی از باغات قصردشت و ارتفاعات تنگ‌الله اکبر و بام شیراز، درختکاری و کاشت نهال و بذر انجام شد.

اسدی با تاکید بر این نکته که توسعه فضای سبز از اولویت‌های شهرداری و شوری شهر شیراز محسوب می‌شود، به تملک باغ ۲۳۰ هکتاری بش که در سال جاری انجام شده اشاره و بیان کرد: درختان کاج و سروهای این باغ بیش از ۶۰ سال قدمت دارند.۱۱۰ هکتار هم زیتون در این باغ انجام شده که عمر آنها بیش از ۲۰ سال است.

وی ادامه داد: درب این باغ بسته بود و شهرداری ۱۰۰ درصد آن را تملک کرد و با کمترین مداخله و دستکاری غرس درخت، کاشت نهال و مسیر دوچرخه و پیاده روی در آن پیش‌بینی شد.

شهردار شیراز اعلام کرد: درب این باغ که در مرز حریم و محدوده شهر واقع شده از اوایل سال ۱۴۰۵ به روی مردم شیراز باز خواهد شد.

اسدی همچنین به افتتاح باغ ایرانی در روبه‌روی این باغ و تملک باغ سه گوش در مجاورت آن اشاره کرد و مجددا افزود: توسعه فضای سبز بر اساس قوانین موجود صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در چند سال گذشته برای توسعه فضای سبز، کاشت درخت و … هزینه صرف شده است.

شهردار شیراز گفت: درختکاری و کاشت نهال و بذر جزو رویدادهای مستمر شهرداری این کلان‌شهر به شمار می‌رود.

قدردانی از اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز

علی گرمه‌ای مدیرکل بازرسی فارس نیز در این مراسم ضمن آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک و تسلیت شهادت شهدای رمضان، انتصاب رهبر سوم نظام انقلاب اسلامی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با رهبری داعیانه ایشان پیروز جنگ و میدان باشیم.

وی همچنین از اهتمام مجموعه شهرداری کلانشهر شیراز در توسعه فضای سبز شیراز تشکر کرد و گفت: اگرچه در شرایط مناسبی قرار نداریم اما شهرداری در استمرار فعالیت‌های خود جدیت به خرج داده است.

برگزاری آیین درختکاری به یاد شهدای رمضان در شیراز نمادی از پیوند فرهنگ ایرانی با حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود. اجرای طرح‌های گسترده کاشت نهال و بذر و همچنین تملک و احیای باغ‌های شهری، بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای افزایش سرانه فضای سبز، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به سمت شهری پاک‌تر و سبزتر است.

