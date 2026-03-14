انتخاب و معرفی ۵ جانپناه و مکان اسکان امن در آبادان
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از انتخاب و معرفی پنج محل و اماکن عمدتاً مجتمعهای تجاری مستحکم در نقاط مختلف شهر برای اسکان اضطراری در این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، خسرو پیردهای امروز شنبه در نشست قرارگاه امداد و اسکان اضطراری آبادان بر شناسایی و تجهیز اماکنی که قابلیت تبدیل به جانپناه و محل اسکان اضطراری را دارند، تأکید کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت ناشی از تهاجم نظامی و تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه اماکن شهری، آمادگی کامل برای مدیریت بحران و اسکان شهروندان ضروری است.
فرماندار ویژه آبادان گفت: چندین ساختمان با شرایط دسترسی سریع و ویژگیهای مهندسی مناسب، به عنوان جانپناههای شهری تعیین و تصویب شدند.
وی افزود: این اماکن که عمدتا مجتمعهای تجاری مستحکم در نقاط مختلف شهر هستند که برای استفاده شهروندان در مواقع اضطراری در نظر گرفته شدهاند.
پیرهادی با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به شهروندان، خواستار معرفی این جانپناهها از طریق رسانههای محلی و فضای شهری به صورت گسترده شد تا در مواقع اضطراری، شهروندان بتوانند آگاهانه و با سرعت به نزدیکترین و مناسبترین مکان مراجعه کنند.
وی همچنین از پیشبینی ۳۰ مکان واجد شرایط فنی دیگر در سطح شهرستان خبر داد که به عنوان محلهای اسکان اضطراری تجهیز خواهند شد.
فرماندار ویژه آبادان افزود: این اماکن با اولویت نقاط جمعیتی و با رعایت استانداردهای مهندسی و ایمنی انتخاب شدهاند که مشخصات و آدرس دقیق آنها متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
اسامی این اماکن به شرح ذیل اعلام شده است:
۱. ساختمان مجتمع تجاری جزیره واقع در خیابان لین یک احمدآباد.
۲. ساختمان مجتمع تجاری الماس اروند واقع در خیابان زند، بین خیابان امام (ره) و امیری.
۳. ساختمان زارا نبش خیابان گمرک.
۴. ساختمان مجتمع تجاری سیتی سنتر واقع در ابتدای خیابان امام خمینی (ره).
۵. ساختمان تاجمحل واقع در خیابان دژبان، جنب شهرداری مرکزی فرماندار ویژه آبادان.