ارائه CNG رایگان در ۲ باب جایگاه اختصاصی شهرداری ارومیه

شهردار ارومیه از عرضه سی ان جی رایگان در دو باب جایگاه اختصاصی عرضه فراورده های نفتی شهرداری ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیدین رحمانی در تشریح این خبر گفت: با توجه به شرایط حال حاضر و در راستای رفاه حال شهروندان استفاده شهروندان از جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)  در ۲باب جایگاه سوخت تحت مدیریت شهرداری ارومیه رایگان شد.

وی اضافه کرد:‌ این اقدام در راستای همدلی و همراهی بیشتر با مردم در ماه مبارک رمضان صورت گرفته است.

 شهردار ارومیه آدرس دو باب جایگاه عرضه رایگان سوت سی ان جی در ارومیه را  حایگاه سوخت در خیابان استاد شهریار و پارک تخم مرغی اعلام کرد.

 

