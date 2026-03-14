اتخاذ تصمیمات لازم جهت سهولت تردد در محورهای مواصلاتی خوزستان

اتخاذ تصمیمات لازم جهت سهولت تردد در محورهای مواصلاتی خوزستان
رییس پلیس راه خوزستان گفت: یگان‌های پلیس راه در محورهای اصلی، فرعی و نقاط حادثه‌خیز استان مستقره شده و به صورت شبانه‌روزی وضعیت ترافیکی راه‌ها را رصد و مدیریت می‌کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند در تشریح این اقدامات، بیان کرد: با استقرار یگان‌های پلیس‌راه تلاش می‌شود از هرگونه انسداد احتمالی مسیرها جلوگیری شده و عبور و مرور شهروندان با ایمنی و آرامش بیشتری انجام شود.

وی گفت: در همین راستا تیم‌های گشتی و امدادی نیز در جاده‌های استان آماده خدمت‌رسانی بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه رانندگی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به مدیریت صحنه، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و بازگشایی مسیر اقدام می‌کنند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: پلیس راه استان خوزستان همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، تلاش می‌کند ضمن تسهیل در تردد خودروها، امنیت ترافیکی جاده‌ها را حفظ کرده و از بروز گره‌های ترافیکی و مخاطرات احتمالی جلوگیری کند.

رییس پلیس راه خوزستان اظهار کرد: این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که خدمت‌رسانی به مردم و تامین ایمنی سفرهای جاده‌ای، همچنان در اولویت اصلی ماموریت‌های پلیس راه قرار دارد.

وی از رانندگان درخواست نمود که پیش از آغاز سفر، از سلامت کامل و نداشتن نقص فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و ضمن حفظ تمرکز کامل به جلو و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تامین ایمنی و روانی ترافیک جاده‌های استان یاری دهند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
