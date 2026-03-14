مراکز و مناطق بهداشت آذربایجان غربی دائر است/خدمات بهداشتی بدون وقفه ارائه می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: با وجود شرایط فعلی جامعه، ارائه خدمات بهداشتی در استان بدون وقفه ادامه دارد و هیچ‌یک از این خدمات تعطیل نشده است.

به گزارش ایلنا، احسان ریخته‌گر بیان کرد: تمامی مراکز و مناطق بهداشتی در آذربایجان‌غربی فعال بوده و ارائه خدمات مورد نیاز مردم را در دستور کار دارند.

وی تأکید کرد: در این میان، خدمات اورژانسی و ضروری در اولویت قرار دارد تا نیازهای فوری مردم به‌صورت سریع و مؤثر پاسخ داده شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت حوزه سلامت در شرایط جنگی کشور، تصریح کرد: در کنار ارائه مستمر خدمات، رعایت کامل نکات ایمنی در مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ریخته‌گر ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای استمرار خدمات انجام شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به مراکز تعیین‌شده، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

