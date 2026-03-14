شناسایی و دستگیری ۲ تیم ارسال کننده تصاویر به شبکه های معاند در فارس

شناسایی و دستگیری ۲ تیم ارسال کننده تصاویر به شبکه های معاند در فارس
سازمان اطلاعات سپاه از شناسایی و دستگیری ۲ تیم ارسال کننده تصویر به شبکه های معاند در استان فارس که تصاویر جعلی و تقطیع شده برای این شبکه ارسال می کردند، خبرداد.

​به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: ۲ تیم ارسال کننده تصاویر به شبکه های معاند در شبکه اجتماعی تلگرام با عنوان «لئون» تصاویر جعلی و تقطیع شده برای شبکه تروریستی اینترنشنال جمع آوری می‌کردند و با پخش آن تصاویر از قاب شبکه تروریستی اینترنشنال می‌خواستند افکار عمومی را تحریک و خیابان‌ها را به آشوب بکشند. اما سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات با کمک گزارش‌های مردمی که به سامانه تلفنی ۱۱۴ ارائه شد آنها را شناسایی و بازداشت کردند.

بازداشت شدگان در استان فارس مرتبط با گروهک تروریستی سلطنت طلب بودند و از سوی رژیم صهیونیستی تامین مالی می‌شدند.

سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواسته ضمن ادامه حضورشان در خیابان‌ها هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی یا تحریک افکار عمومی را به اطلاع سربازان گمنام امام زمان برسانند تا با عوامل دشمن قاطعانه برخورد کنند.

 

