شناسایی و دستگیری ۲ تیم ارسال کننده تصاویر به شبکه های معاند در فارس

​به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: ۲ تیم ارسال کننده تصاویر به شبکه های معاند در شبکه اجتماعی تلگرام با عنوان «لئون» تصاویر جعلی و تقطیع شده برای شبکه تروریستی اینترنشنال جمع آوری می‌کردند و با پخش آن تصاویر از قاب شبکه تروریستی اینترنشنال می‌خواستند افکار عمومی را تحریک و خیابان‌ها را به آشوب بکشند. اما سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات با کمک گزارش‌های مردمی که به سامانه تلفنی ۱۱۴ ارائه شد آنها را شناسایی و بازداشت کردند.