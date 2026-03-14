English العربیه
با حضور گسترده ورزشکاران فارس؛

اجتماع پرچمداران میهن در شیراز برگزار شد

اجتماع بزرگ «پرچمداران میهن» با حضور گسترده ورزشکاران، مربیان و جوانان استان فارس در شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در حاشیه اجتماع «پرچمداران میهن» با اشاره به حضور گسترده جامعه ورزش و جوانان استان فارس، اظهار کرد: این گردهمایی صرفاً یک تجمع ورزشی نیست، بلکه حاصل همت هیئت‌های ورزشی و همراهی همکاران ما در اداره‌کل ورزش و جوانان استان فارس است که به شکل یک اجماع بزرگ ورزشی و با عنوان «پرچمداران میهن» شکل گرفت.

عبدالرحیم خداجو، افزود: در این اجتماع، تمامی ارکان جامعه ورزش و جوانان استان فارس از مربیان، داوران، پیشکسوتان، قهرمانان ملی، ورزشکاران، باشگاه‌داران و بزرگان عرصه ورزش در کنار یکدیگر حضور یافتند تا انسجام و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، اعلام موضع جامعه ورزش استان در محکومیت حملات تروریستی و جنگ تحمیلی علیه کشور است، تصریح کرد: جامعه ورزش استان فارس این اقدامات را که از سوی رژیم صهیونیستی و با همراهی آمریکا به کشور عزیزمان تحمیل شده است، به‌شدت محکوم می‌کند و بر وحدت و انسجام خود در دفاع از ایران اسلامی تأکید دارد.

خداجو همچنین با اشاره به جایگاه رهبری در کشور گفت: جامعه ورزش استان فارس حمایت و همراهی کامل خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می‌کند و با تمام توان در کنار نظام، انقلاب و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران ایستاده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: جا دارد از ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، یگان‌های ویژه و امدادی و همه عزیزانی که برای حفظ نظم، امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم و امیدواریم پیروزی نهایی از آنِ ایران عزیز اسلامی باشد.

