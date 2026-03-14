خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به چند نقطه در اطراف تبریز؛ پنج نفر مصدوم شدند

کد خبر : 1761992
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: در پی حملات هوایی صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند، یک واحد صنعتی بخش خصوصی در غرب تبریز، یک واحد تولیدی در منطقه آخولا و چند مرکز نظامی در اطراف این شهر مورد اصابت قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش مراکز امدادی، در این حملات تاکنون پنج نفر از هموطنان مصدوم شده‌اند و خوشبختانه موردی از شهادت گزارش نشده است.

وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و خدماتی در محل افزود: تیم‌های امداد و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد حادثه و ارائه خدمات لازم هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل