حمله به چند نقطه در اطراف تبریز؛ پنج نفر مصدوم شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: در پی حملات هوایی صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند، یک واحد صنعتی بخش خصوصی در غرب تبریز، یک واحد تولیدی در منطقه آخولا و چند مرکز نظامی در اطراف این شهر مورد اصابت قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش مراکز امدادی، در این حملات تاکنون پنج نفر از هموطنان مصدوم شدهاند و خوشبختانه موردی از شهادت گزارش نشده است.
وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و خدماتی در محل افزود: تیمهای امداد و دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد حادثه و ارائه خدمات لازم هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.