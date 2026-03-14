خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان ۲۳ اسفند

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان ۲۳ اسفند
کد خبر : 1761982
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: طی امروز ناپایداری دریایی در استان پیش بینی می شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: طی امروز ناپایداری دریایی در استان پیش بینی می شود.

آسمان استان صاف تا کمی ابری از اوایل شب با گذر ابر پیش بینی می شود و در مناطق دریایی استان و سواحل و جزایر افزایش باد شمال غربی تا جنوب غربی سبب غبار محلی و مواج شدن دریا خواهد شد.

دریا بویژه در ساعات بعدازظهر و شب مواج پیش بینی می شود توصیه می شود شناورهای سبک از دریاروی اجتناب نمایند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

روز یکشنبه با کاهش سرعت باد شرایط دریا برای ترددهای دریایی مساعد خواهد شد.

به لحاظ دمایی نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

