خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمل و عرضه نهاده‌های دامی در فارس مطلوب است

کد خبر : 1761979
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از وضعیت مطلوب بارگیری و عرضه نهاده‌های دامی در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی فلاحی اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از سامانه بازارگاه، فرآیند عرضه و بارگیری نهاده‌های دامی در شرایط مطلوبی قرار دارد و تمامی بهره‌برداران می‌توانند سهمیه‌های تخصیصی خود را از طریق این سامانه بدون مشکل خریداری کنند.  

این مقام مسئول با اشاره به تدابیر حمایتی در این زمینه افزود: برای تسهیل روند حمل‌ونقل نهاده‌ها، سهمیه سوخت بیشتری برای کامیون‌داران اختصاص یافته است تا جابه‌جایی کالاهای اساسی در کشور به‌صورت شبانه‌روزی ادامه یابد.  

معاون بهبود تولیدات دامی استان فارس تأکید کرد: علی‌رغم برخی محدودیت‌ها در بنادر و شرایط خاص منطقه‌ای، رانندگان جاده‌ای با جدیت و تلاش مداوم در مسیرهای حمل بار فعالیت کرده و سهم بسزایی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایفا می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل