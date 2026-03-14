حمل و عرضه نهادههای دامی در فارس مطلوب است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از وضعیت مطلوب بارگیری و عرضه نهادههای دامی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده و گزارشهای دریافتی از سامانه بازارگاه، فرآیند عرضه و بارگیری نهادههای دامی در شرایط مطلوبی قرار دارد و تمامی بهرهبرداران میتوانند سهمیههای تخصیصی خود را از طریق این سامانه بدون مشکل خریداری کنند.
این مقام مسئول با اشاره به تدابیر حمایتی در این زمینه افزود: برای تسهیل روند حملونقل نهادهها، سهمیه سوخت بیشتری برای کامیونداران اختصاص یافته است تا جابهجایی کالاهای اساسی در کشور بهصورت شبانهروزی ادامه یابد.
معاون بهبود تولیدات دامی استان فارس تأکید کرد: علیرغم برخی محدودیتها در بنادر و شرایط خاص منطقهای، رانندگان جادهای با جدیت و تلاش مداوم در مسیرهای حمل بار فعالیت کرده و سهم بسزایی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایفا میکنند.