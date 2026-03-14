مشاور رئیس جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
اجرای قانون الزامی شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی در فارس
رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فن آوری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از الزامی شدن اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه (بند خ) در فصل زراعی جاری خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، تمام تولیدات خام کشاورزی در فرآیند برنامه هفتم توسعه باید دارای شناسه و کد ردیابی باشند.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی غیاثی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی این قانون در سال جاری افزود: بر اساس این بند قانونی، تمامی محصولات کشاورزی باید دارای کد شناسه باشند تا امکان ردیابی، پایش و تطبیق آنها با حد مجاز آلایندههایی نظیر کودهای شیمیایی و سموم فراهم شود.
به گفته وی؛ در این فرآیند، تولیدکنندگانی که محصولاتشان با استانداردها انطباق نداشته باشد، مشمول اعمال قانون خواهند شد.
غیاثی با بیان اینکه وظایف دستگاههای متولی از جمله علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و حتی صدا و سیما در این دستورالعمل مشخص شده است، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمام ارکان خود را برای اجرای این قانون به کار گرفته است.
این مقام مسئول توضیح داد: پس از ابلاغ، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تشکیل هیئتهای مربوطه، اجرای این دستورالعمل را با محوریت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آغاز کرده است. دبیرخانه این طرح در استانها نیز بر عهده گروه محیط زیست و توسعه فناوری است.
وی با توجه به لیست محصولات اولویتدار گفت: در مرحله اول، ۱۱ محصول شامل محصولات باغی: پسته، خرما، سیب، پرتقال، انگور و کیوی و محصولات زراعی شامل: گندم، جو، برنج، پیاز و سیبزمینی ملزم به دریافت کد شناسه هستند.
مشاور رئیس جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: در بخشنامه جدید، حبوبات، گوجهفرنگی و محصولات گلخانهای نیز به این فهرست اضافه شدهاند.