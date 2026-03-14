معاون استاندار فارس خبرداد؛
فارس میزبان خبرنگاران بینالمللی/ روایت میدانی از تهاجم دشمن برای افکار عمومی جهان
معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس از سفر جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه بینالمللی به استان فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی با بیان اینکه این سفر به دعوت جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، گفت: قرار است خبرنگاران رسانههای بیطرف بینالمللی از نقاطی در استان فارس که مورد تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفتهاند بازدید کنند.
وی هدف از این بازدید را اطلاعرسانی شفاف و تنویر افکار عمومی جهان عنوان کرد و افزود: این خبرنگاران با حضور میدانی در مناطق یادشده، گزارشهایی از واقعیتهای رخداده تهیه و منتشر خواهند کرد.
معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود هفته آینده استان فارس میزبان حدود ۳۰ خبرنگار خارجی باشد که این اقدام میتواند نقش مهمی در انعکاس واقعیتها در رسانههای بینالمللی ایفا کند.