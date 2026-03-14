تاکنون هیچ مشکلی در تامین نان و اقلام ضروری در گلستان ایجاد نشد

به گزارش ایلنا از گلستان، روح‌الله مهری گفت: ۶۰۰ تن آرد مناسبتی در گلستان توزیع شد و تامین نان برای مردم در شرایط فعلی پایدار است و چنانچه در برخی نقاط ازدحام و شلوغی صف‌ها مشاهده شود، علت آن می‌تواند تاخیر برخی نانوایی‌ها در پخت آرد دریافتی باشد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان به انحراف در توزیع آرد یارانه‌ای و تخلف برخی نانوایان اشاره کرد و گفت: ازدحام در برخی نانوایی‌ها لزوماً به معنای کمبود آرد نیست بلکه گاهی ناشی از عدم پخت کامل آرد تخصیص‌یافته توسط برخی نانوایان است.

مهری متذکر شد: برخی از واحدهای خبازی، با وجود دریافت سهمیه اضافه، به میزان تعهد خود نان عرضه نمی‌کنند که این انحراف در توزیع آرد یارانه‌ای که سودجویی از طریق فروش آن در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف را برای برخی نانوایان به همراه دارد به دقت رصد می‌شود و برخورد قانونی در انتظار متخلفان است‌.

وی اظهار کرد: با همکاری بازرسی اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد و مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ تخلفات احتمالی را گزارش دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به نزدیک‌شدن ایام نوروز و احتمال افزایش ورود مسافران و آوارگان جنگی، پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش مصرف و تأمین بیشتر آرد انجام شده و در صورت بروز هرگونه افزایش تقاضا، سناریوهای تأمین فعال می‌شود و مشکل خاصی در دسترسی مردم به نان و کالاهای ضروری ایجاد نخواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچ کمبودی در ذخایر کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج و روغن در استان وجود ندارد و هم‌اکنون ۳۰۰ تُن شکر دولتی در میان عاملان فروش در حال توزیع است.

