حضور پر رنگ اصفهانیها در راهپیمایی روز قدس/ نصف جهان سنگ تمام گذاشت
بارش باران و سرمای هوا نتوانست مردم اصفهان را از حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس بازدارد؛ میدان نقش جهان امروز صحنه حضور پرشور مردمی بود که در شرایط حساس منطقه میدان داری کردند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، میدان نقش جهان صبح امروز حالوهوایی متفاوت داشت؛ باران آرام و هوای سرد نهتنها از شور مردم نکاست، بلکه صحنهای ساخت که انگار هر قطره باران، ارادهای تازه برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس بود. از همان ساعات ابتدایی صبح، خیابانهای منتهی به میدان تاریخی نقش جهان پر از مردمی شد که با چتر، بارانی و حتی با دستهای خالی زیر بارش باران آمده بودند تا بار دیگر حمایت خود از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت را فریاد بزنند.
راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در سراسر کشور از اهمیت ویژهای برخوردار بود. در شرایطی که منطقه روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد و همزمان با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، حملات آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان نیز به یکی از موضوعات مهم این روزها تبدیل شده است، حضور مردم در این راهپیمایی جلوهای پررنگتر از همیشه داشت. بسیاری از مردم معتقد بودند که حضور امروز تنها یک راهپیمایی نمادین نیست، بلکه پیامی روشن از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است.
در اصفهان نیز مردم سنگ تمام گذاشتند. میدان تاریخی نقش جهان از ساعات ابتدایی صبح به دریایی از جمعیت تبدیل شد؛ جمعیتی که با وجود بارش باران و سرمای هوا، پرشورتر از سالهای گذشته در این مراسم حضور یافتند.
حضور خانوادهها، نوجوانان، سالمندان و حتی کودکان خردسال نشان میداد که روز قدس برای مردم اصفهان تنها یک مراسم نیست، بلکه نمادی از هویت و باور آنان است.
باران میبارید اما جمعیت هر لحظه بیشتر میشد. برخی چترهایشان را بالای سر کودکان گرفته بودند و برخی دیگر پرچمها را همچون سایهبانی بالای سر نگه داشته بودند. در میان جمعیت، گروهی از نوجوانان با سربندهای «یا حسین» و «یا قدس» دیده میشدند که با صدای بلند شعار میدادند و فضای میدان را پرشورتر میکردند.
در طول مسیر راهپیمایی، گروههای مختلف مردمی با پلاکاردها و دستنوشتههایی در حمایت از مردم فلسطین حرکت میکردند. شعارهایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت در میان جمعیت طنینانداز بود.
در کنار این شعارها، بسیاری از مردم با اشاره به شرایط منطقه و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان تأکید میکردند که حضور امروز آنان پاسخی به این اقدامات است. به گفته برخی شرکتکنندگان، راهپیمایی امسال نشان میدهد که فشارها و تهدیدها نهتنها اراده مردم را تضعیف نکرده بلکه آنان را مصممتر کرده است.
برخی از مردم با در دست داشتن تصاویر فرماندهان شهید جبهه مقاومت، یاد آنان را گرامی میداشتند و برخی دیگر نیز با حمل تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، یاد و خاطره او را زنده نگه میداشتند. این تصاویر در کنار پرچمهای فلسطین، فضای راهپیمایی را به صحنهای از همبستگی و وفاداری تبدیل کرده بود.
در بخشهای مختلف میدان نقش جهان، جلوههایی از اعلام وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب و رهبری نیز دیده میشد. پلاکاردهایی با مضامین بیعت با رهبری در دست مردم بود و شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و ادامه مسیر انقلاب در میان جمعیت طنینانداز میشد.
برخی از گروههای مردمی نیز با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب، یاد و خاطره او را گرامی میداشتند. این تصاویر در کنار شعارهای انقلابی، فضای میدان را به صحنهای از تجدید عهد و وفاداری تبدیل کرده بود.
در میان جمعیت، حضور پررنگ خانوادهها چشمگیر بود. پدر و مادرهایی که کودکان خود را همراه آورده بودند، تلاش میکردند این روز را به تجربهای ماندگار برای نسل جدید تبدیل کنند.
راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان امسال در حالی برگزار شد که باران و سرمای هوا نتوانست از شور و حضور مردم بکاهد. میدان نقش جهان بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که با وجود همه سختیها، برای دفاع از آرمان فلسطین و اعلام حمایت از جبهه مقاومت به صحنه آمدند.
این حضور گسترده نشان میداد که برای مردم اصفهان، روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست؛ بلکه فرصتی است برای فریاد زدن همبستگی با مظلومان و اعلام ایستادگی در برابر ظلم؛ حضوری که بسیاری آن را پاسخی صریح به دشمنان و نشانهای از پایداری مردم در برابر تهدیدها و فشارها میدانند.