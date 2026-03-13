جهاد امروز مردم ایران حضور در میدان های شهرهاست

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی روز جمعه در راهپیمایی روز قدس در میدان حضرت امام(ره) اصفهان افزود: مردم باید به این حضور دشمن شکنانه، مقتدرانه و با بصیرت خود با قوت و قدرت ادامه دهند.

وی ادامه داد: مردم بصیر و ولایتمدار پس از خدا بزرگترین پشتوانه رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهار داشت: ملت ایران هرگز دست از مبارزه و جهاد با استکبار و ظالمان بر نخواهند داشت.

وی حضور مردم در همه صحنه های حمایت از رهبری و ررمندگان مایه افتخار است، اضافه کرد: ملت ایران با عزمی راسخ و اراده ای مستحکم و امکانات نظامی جدید دشمن را شکست خواهند داد.

حاج صادقی با بیان اینکه سربازی ولایت تنها راه خدامحوری است، خاطرنشان کرد: ولایت مداری و سربازی ولایت عامل وحدت مسلمانان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران باید انسجام و وحدت خود را در مقابل دشمنان به نمایش بگذارند، افزود: مسوولان نظام اسلامی هم باید خدمت به از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه را افتخار خود بدانند و در مبارزه با استکبار لحظه ای کوتاه نیایند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: مردم ایران با حضور خود ثابت کردند که پشت مسوولان نظام هستند و تا زمانیکه در مسیر ولایت حرکت کنند، آنها را یاری خواهند داد.

وی اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و ملت ایران عزادار رهبر شهید و قائد امت اسلامی هستند و انتقام خون شهیدان را از دشمنان خواهند گرفت.

حاج صادقی گفت: جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای همسایه خود پیمان دوستی دارد اما آمریکای جنایتکار خاک این کشورها را برای حمله به کشور ما تصرف کرده است.

وی تصریح کرد: مردم ایران همچنان در خیابان های شهرها حضور خواهند داشت و به دشمنان ثابت خواهند کرد که خسته نشده اند و پس از مرگ و نابودی استکبار استراحت خواهند کرد.

