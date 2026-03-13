نماینده ولی‌فقیه در سپاه:

جهاد امروز مردم ایران حضور در میدان های شهرهاست

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: جهاد و مبارزه مردم تنها در مرزها نیست بلکه امروز بهترین جهاد حضور در همه میدان های شهر است .

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی روز جمعه در راهپیمایی روز قدس در میدان حضرت امام(ره) اصفهان افزود: مردم باید به این حضور دشمن شکنانه، مقتدرانه و با بصیرت خود با قوت و قدرت ادامه دهند.

وی ادامه داد: مردم بصیر و ولایتمدار پس از خدا بزرگترین پشتوانه رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهار داشت: ملت ایران هرگز دست از مبارزه و جهاد با استکبار و ظالمان بر نخواهند داشت.

وی حضور مردم در همه صحنه های حمایت از رهبری و ررمندگان مایه افتخار است، اضافه کرد: ملت ایران با عزمی راسخ و اراده ای مستحکم و امکانات نظامی جدید دشمن را شکست خواهند داد.

حاج صادقی با بیان اینکه سربازی ولایت تنها راه خدامحوری است، خاطرنشان کرد: ولایت مداری و سربازی ولایت عامل وحدت مسلمانان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران باید انسجام و وحدت خود را در مقابل دشمنان به نمایش بگذارند، افزود: مسوولان نظام اسلامی هم باید خدمت به از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه را افتخار خود بدانند و در مبارزه با استکبار لحظه ای کوتاه نیایند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: مردم ایران با حضور خود ثابت کردند که پشت مسوولان نظام هستند و تا زمانیکه در مسیر ولایت حرکت کنند، آنها را یاری خواهند داد.

وی اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و ملت ایران عزادار رهبر شهید و قائد امت اسلامی هستند و انتقام خون شهیدان را از دشمنان خواهند گرفت.

حاج صادقی گفت: جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای همسایه خود پیمان دوستی دارد اما آمریکای جنایتکار خاک این کشورها را برای حمله به کشور ما تصرف کرده است.

وی تصریح کرد: مردم ایران همچنان در خیابان های شهرها حضور خواهند داشت و به دشمنان ثابت خواهند کرد که خسته نشده اند و پس از مرگ و نابودی استکبار استراحت خواهند کرد.

