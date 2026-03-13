دشمن همواره در شناخت هویت و غیرت ایرانی اشتباه کرده است

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با حضور در راهپیمایی روز قدس، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور آحاد مردم در شرایط جوی خاص و بارش باران اظهار داشت: با وجود بارندگی شدید و برودت هوا، مردم عزیز، شریف، پرشورتر و باشعورتر از همیشه و با انگیزه‌ای مضاعف در این راهپیمایی سرنوشت‌ساز شرکت کرده‌اند. این حضور مقتدرانه حامل این پیام صریح است که آرمان فلسطین و جریان مقاومت زنده و بالنده است.

استاندار فارس با اشاره به توطئه‌ها و تهاجمات اخیر جبهه استکبار علیه میهن عزیز اسلامی‌مان خاطرنشان کرد: اگرچه دشمن زبون و رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، کشور ما را مورد تهاجم ددمنشانه قرار داده‌اند، اما این اقدامات مذبوحانه کوچکترین خللی در اراده پولادین این ملت ایجاد نکرده است. امروز مردم ما منسجم‌تر، متحدتر و با شکوهی بیش از پیش به میدان آمده‌اند تا ثابت کنند که مسیر مقاومت حتی با شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب توسط رژیم سفاک و ترامپ جنایتکار، متوقف نخواهد شد.

وی با تبیین خطای محاسباتی همیشگی دشمنان در شناخت ماهیت ملت ایران افزود: دشمنان همواره در شناخت هویت و غیرت این ملت دچار اشتباه بوده‌اند. اگرچه ما سرمایه‌های بی‌بدیل و بزرگی را در این نبرد نابرابر از دست دادیم و خون پاک مقام معظم رهبری، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و کودکان و مردم بی‌پناه بر زمین ریخته شد، اما این خون‌های مطهر برکات عظیمی برای انقلاب و کشور به همراه داشته است.

امیری تصریح کرد: یکی از برکات اصلی این مجاهدت‌ها و شهادت‌ها، تقویت بی‌سابقه اتحاد، انسجام، همدلی و همراهی آحاد ملت است. مردم ما امروز مصمم‌تر از هر زمان دیگری برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و صیانت از تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند و این همبستگی ملی، بزرگترین پاسخ به جنایات تروریستی آمریکایی-صهیونی است.

انتهای پیام/