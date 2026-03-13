استاندار فارس:
دشمن همواره در شناخت هویت و غیرت ایرانی اشتباه کرده است
استاندار فارس با تجلیل از حضور حماسی و آگاهانه مردم شیراز در راهپیمایی با شکوه روز قدس انسجام و وحدت کمنظیر قشرهای مختلف مردم در میانه نبرد و تحولات اخیر را نشانهای بارز از زنده بودن جریان مقاومت و پایداری بر سر آرمانهای نظام و تمامیت ارضی کشور دانست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با حضور در راهپیمایی روز قدس، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور آحاد مردم در شرایط جوی خاص و بارش باران اظهار داشت: با وجود بارندگی شدید و برودت هوا، مردم عزیز، شریف، پرشورتر و باشعورتر از همیشه و با انگیزهای مضاعف در این راهپیمایی سرنوشتساز شرکت کردهاند. این حضور مقتدرانه حامل این پیام صریح است که آرمان فلسطین و جریان مقاومت زنده و بالنده است.
استاندار فارس با اشاره به توطئهها و تهاجمات اخیر جبهه استکبار علیه میهن عزیز اسلامیمان خاطرنشان کرد: اگرچه دشمن زبون و رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، کشور ما را مورد تهاجم ددمنشانه قرار دادهاند، اما این اقدامات مذبوحانه کوچکترین خللی در اراده پولادین این ملت ایجاد نکرده است. امروز مردم ما منسجمتر، متحدتر و با شکوهی بیش از پیش به میدان آمدهاند تا ثابت کنند که مسیر مقاومت حتی با شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب توسط رژیم سفاک و ترامپ جنایتکار، متوقف نخواهد شد.
وی با تبیین خطای محاسباتی همیشگی دشمنان در شناخت ماهیت ملت ایران افزود: دشمنان همواره در شناخت هویت و غیرت این ملت دچار اشتباه بودهاند. اگرچه ما سرمایههای بیبدیل و بزرگی را در این نبرد نابرابر از دست دادیم و خون پاک مقام معظم رهبری، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح و کودکان و مردم بیپناه بر زمین ریخته شد، اما این خونهای مطهر برکات عظیمی برای انقلاب و کشور به همراه داشته است.
امیری تصریح کرد: یکی از برکات اصلی این مجاهدتها و شهادتها، تقویت بیسابقه اتحاد، انسجام، همدلی و همراهی آحاد ملت است. مردم ما امروز مصممتر از هر زمان دیگری برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و صیانت از تمامیت ارضی کشور ایستادهاند و این همبستگی ملی، بزرگترین پاسخ به جنایات تروریستی آمریکایی-صهیونی است.