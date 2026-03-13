بازسازی کمپ زیباشهر در دستور کار ستاد بحران شهرداری/ پیش بینی مکان هایی برای پناگاه های اضطراری شهرداری

به گزارش ایلنا، در این حمله «کمپ زیباشهر» که نمادی از تلاش بی‌وقفه مسئولان شهری برای رفاه شهروندان و مسافران نوروزی بود، مورد تهاجم قرار گرفت. این حادثه تلخ، نه تنها موجب وارد آمدن خسارات جانی و مالی شد، بلکه نشان داد که چگونه مراکز خدمت‌رسانی نیز می‌توانند در کانون درگیری‌های جنگی قربانی شوند تا جنگ آثار بی رحمانه از تجاوز نظامی مدعویان حقوق بشر برجای بگذارد .

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیطت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر، درباره حادثه اخیر در کمپ زیباشهر اظهار داشت: در پی حمله‌ای که به کمپ زیباشهر انجام شد، خساراتی به مجموعه وارد گردید. این مکان علاوه بر کارکرد اسکان مسافران نوروزی، میزبان پایگاه اورژانس، غرفه‌های مردمی، و همچنین پایگاه مردمی بود و مجموعه‌ای که در خدمت‌رسانی به شهروندان نقش فعالی داشت.

مسعود زارعی افزود: متأسفانه در جریان این حادثه چهار تن از نیروهای خدوم شهرداری، از بخش پسماند و نگهبانی، به شهادت رسیدند و یک نفر نیز مجروح شد. این واقعه برای خانواده بزرگ شهرداری بسیار تلخ است، زیرا این افراد در خط مقدم خدمت به مردم بودند.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد بحران شهرداری تصریح کرد: از نهم اسفندماه تاکنون جلسات این ستاد بدون وقفه برگزار شده در این نشست‌ها تصمیمات مؤثری برای تدام خدمات رسانی و درباره بازسازی اقامتگاه مسافران نوروزی زیباشهر اتخاذ گردید

زارعی تأکید کرد: براساس مصوبات ستاد، اقامتگاه مسافران نوروزی زیباشهر به‌عنوان نماد مقاومت، ایثار و خدمت بازسازی خواهد شد. طراحی المان‌های ویژه، نام‌گذاری جدید و ایجاد فضای یادمان ازجمله برنامه‌های پیش‌رو است تا این محل به‌عنوان نشانه‌ای از پایداری مردم و نیروهای خدمت‌گزار باقی بماند.

پیش بینی مکان هایی برای پناگاه های اضطراری شهرداری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا در ادامه به بحث ایجاد زیرساخت‌های ایمنی شهری اشاره کرد و گفت: در جلسات ستاد بحران موضوع مهم تعیین فضاهای امن برای اسکان و پناه در مواقع بحران یا جنگ بررسی شد.

زارعی افزود: تعدادی ازایستگاه‌ها و تونل‌های شهری که از نظر فنی و عمقی قابلیت دارند، برای تبدیل به مکان‌های پناهگاهی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته‌اند

وی در توضیح برنامه‌های مرتبط با آژیر خطر شهری افزود: با توجه به گستردگی کلان‌شهرها، سیستم آژیر صوتی در سطح شهر پاسخ‌گوی نیاز فعلی نیست. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد استفاده از سامانه‌های هشدار از طریق تلفن همراه مؤثرتر است. در بسیاری از کشورها چنین سامانه‌هایی جایگزین آژیرهای سنتی شده‌اند و این الگو در بررسی‌های ما نیز مورد توجه قرار دارد.»

زارعی در پایان اظهار داشت: «شهرداری و شورای شهر با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در تلاشند تا زیرساخت‌های ایمنی، مدیریت بحران و خدمات شهری تقویت شود و ضمن بازسازی نقاط آسیب‌دیده، آمادگی شهر در شرایط خاص ارتقا یابد.»

