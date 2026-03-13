تشییع پیکرهای مطهر ۲ شهید والامقام جنگ رمضان در آبادان

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز مردم روزه‌دار و ولایت‌مدار آبادان، پس از اقامه نماز جمعه، با حضور باشکوه خود، پیکرهای پاک و مطهر هنرمند شهید، علیرضا غرباوی و بسیجی شهید محمدحسین عابدینی را تشییع کردند.

این ۲ شهید والامقام روز چهارشنبه در تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آمریکا به فیض شهادت نائل آمده بودند.

مردم شهیدپرور آبادان پس از اقامه نماز، با سر دادن شعارهای «مرگ بر منافق»، «مرگ بر وطن‌فروش» و «مرگ بر آمریکا و اسرائیل»، خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل مزدور اعلام کردند.

حاضران در این آیین باشکوه با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و تاکید بر استمرار راه شهدا، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.

انتهای پیام/