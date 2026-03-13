حمله به آثار تاریخی ایران جنایتی علیه فرهنگ و بشریت است

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی جمعه با صدور پیامی بیان کرد: اماکن تاریخی ما، سنگ‌فرش‌های بی‌جان نیستند؛ آن‌ها نبض تپنده تمدنی‌اند که هزاران سال در برابر طوفان‌های تاریخ ایستاده و هرگز خم نشده است. امروز، دست ناپاک جنایتکاران تاریخ، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بار دیگر از آستین جهل بیرون آمد و به حریم شکوه و اصالت ایران‌زمین دراز شد.

وی ادامه داد: اینجانب به عنوان خادم میراث فرهنگی این مرز و بوم، با صدایی رسا اعلام می‌کنم که حمله به قلب میراث جهانی ایران، نه نشانه‌ی قدرت، بلکه گواهی بر ترس دشمن از ریشه‌های عمیق این ملت بزرگ است. این ستیز آشکار با فرهنگ و بشریت، جنایتی است که تاریخ آن را هرگز نخواهد بخشید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: چگونه می‌توان در برابر تخریب کاشی‌کاری‌های مقدس مسجد امام و لرزه بر اندام مسجد جامع عباسی در اصفهان سکوت کرد؟ کدام وجدان بیداری آسیب به پیکره‌ی کاخ چهل‌ستون، عمارت عالی قاپو، آثار تاریخی اطراف میدان نقش‌جهان، تالار تیموری و عمارت توحیدخانه و ساختمان حکیم (دانشکده معماری و صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان)، و نمادهای استواری چون سی‌وسه‌پل را می‌بیند و فریاد نمی‌زند؟ دشمن با حماقتی آشکار، شناسنامه بین‌المللی تهران، یعنی کاخ گلستان را هدف قرار داده و در مرزهای غیور کردستان و لرستان، به بناها و قلعه‌های باستانی ما که حافظان تاریخ این مرز و بوم‌اند، تعرض کرده است.

مریدی افزود: اما دشمنان بدانند؛ شما شاید بتوانید بر پیکره‌ی آجر و سنگ زخمی بزنید، اما هرگز نخواهید توانست شکوه تمدنی را که در خون و رگ این ملت جاری است، خدشه‌دار کنید؛ ما از میان همین آوارها، با عزمی راسخ‌تر از پیش، از هویت ملی خود صیانت خواهیم کرد و این جنایت تمدنی را تا بالاترین مراجع بین‌المللی فریاد خواهیم زد؛ ایران، همان‌گونه که تخت‌جمشید و نقش‌جهانش گواهی می‌دهند، ماندنی است و دشمنان فرهنگ و تاریخ، محکوم به زوال و فراموشی هستند.