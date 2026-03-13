خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتفاع برف در همدان به ۱۵ سانتیمتر رسید

کد خبر : 1761715
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: ارتفاع برف طی شبانه روز گذشته در برخی از مناطق شمال شرقی استان به ۱۵ سانتیمتر رسید.

به گزارش ایلنا، محمدحسن باقری شکیب روز جمعه اظهار کرد: طی شب گذشته بارش باران و برف را در اکثر نقاط استان داشتیم، در بین مراکز شهرستان ها بیشترین مقدار بارش از شهرستان بهار با ۱۵ میلیمتر، اسدآباد ۱۴ میلیمتر و رزن و کبودرآهنگ ۱۰ میلیمتر بارش گزارش شد.

وی ادامه داد: از ایستگاه هواشناسی دانشگاه همدان ۱۰ میلیمتر و فرودگاه هفت میلیمتر بارش گزارش شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان افزود: با توجه به آخرین خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا اوایل امشب در استان فعال بوده و بارش هایی به شکل برف و باران در اکثر نقاط استان تا اوایل امشب پیش بینی می شود.

باقری شکیب گفت: روز شنبه آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری بوده اما از روز یکشنبه سامانه بارشی جدیدی استان را تحت تاثیر قرار داده و انتظار داریم که بارش های بیشتری عمدتا به شکل باران در اکثر نقاط استان طی ساعاتی از روزهای یکشنبه و دوشنبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و اواخر هفته آینده مجدد سامانه بارشی دیگری استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از نظر دمایی نیز روند افزایشی دماهای کمینه در استان به دلیل ابرناکی و بارش پیش بینی می شود.

باقری شکیب افزود: روز گذشته بیشینه دما از اسدآباد با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و امروز دمای کمینه از گل تپه با یک درجه سانتیگراد زیر صفر گزارش شد.

وی ادامه داد: دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و صفر درجه در نوسان بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل