ارتفاع برف در همدان به ۱۵ سانتیمتر رسید

به گزارش ایلنا، محمدحسن باقری شکیب روز جمعه اظهار کرد: طی شب گذشته بارش باران و برف را در اکثر نقاط استان داشتیم، در بین مراکز شهرستان ها بیشترین مقدار بارش از شهرستان بهار با ۱۵ میلیمتر، اسدآباد ۱۴ میلیمتر و رزن و کبودرآهنگ ۱۰ میلیمتر بارش گزارش شد.

وی ادامه داد: از ایستگاه هواشناسی دانشگاه همدان ۱۰ میلیمتر و فرودگاه هفت میلیمتر بارش گزارش شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان افزود: با توجه به آخرین خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا اوایل امشب در استان فعال بوده و بارش هایی به شکل برف و باران در اکثر نقاط استان تا اوایل امشب پیش بینی می شود.

باقری شکیب گفت: روز شنبه آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری بوده اما از روز یکشنبه سامانه بارشی جدیدی استان را تحت تاثیر قرار داده و انتظار داریم که بارش های بیشتری عمدتا به شکل باران در اکثر نقاط استان طی ساعاتی از روزهای یکشنبه و دوشنبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و اواخر هفته آینده مجدد سامانه بارشی دیگری استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از نظر دمایی نیز روند افزایشی دماهای کمینه در استان به دلیل ابرناکی و بارش پیش بینی می شود.

باقری شکیب افزود: روز گذشته بیشینه دما از اسدآباد با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و امروز دمای کمینه از گل تپه با یک درجه سانتیگراد زیر صفر گزارش شد.

وی ادامه داد: دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و صفر درجه در نوسان بوده است.

