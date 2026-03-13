سومین دانشآموز بروجردی به همکلاسیهای شهیدش پیوست
بنیاد شهید امور ایثارگران بروجرد اعلام کرد: شهیده زینب پاپی که در حمله موشکی آمریکایی - صهیونی مجروح شده بود روز گذشته به همکلاسیهای شهیدش پیوست.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد شهیده زینب پاپی، دانشآموز پایه چهارم که در جریان حمله ناجوانمردانه روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه به مناطق مسکونی، به شدت مجروح و در وضعیت کما قرار گرفته بود، با وجود تلاشهای تیم پزشکی، روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
از ابتدای حمله موشکی - صهیونی به خاک ایران اسلامی چهار دانشآموز لرستانی به شهادت رسیده اند که محمدصالح ساکت و امیرعلی چراغی ساکن بروجرد و آناهید رشنو ساکن خرمآباد بوده اند.
به گفته سید سعید شاهرخی استاندار لرستان دشمن آمریکایی صهیونی تاکنون ۷۱ بار به ۱۰ شهرستان لرستان در ۱۱۲ نقطه حمله کرده همچنین ۵۲ مدرسه این استان در حملات متجاوزانه هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده است.