راهپیمایی روز جهانی قدس در گلستان برگزار شد
مردم ولایتمدار گرگان در راهپیمایی روز قدس وحدت واقتدار ملی خود در برابر دشمن آمریکایی صهیونی فریاد زدند.
به گزارش ایلنا از گلستان، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی باشکوه روز قدس در استان گلستان با حضور گسترده و حماسی اقشار مختلف مردم آغاز شد.
در این راهپیمایی بزرگ، که نماد وحدت و یکپارچگی مسلمانان است، شرکتکنندگان پلاکاردهایی با محتوای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در دست داشتند.
مردم گلستان در راهپیمائی روز قدس و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل غاصب انزجار خود را از استکبار جهانی و حامیانشان اعلام کردند.