راهپیمایی روز جهانی قدس در گلستان برگزار شد

به گزارش ایلنا از گلستان، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی باشکوه روز قدس در استان گلستان با حضور گسترده و حماسی اقشار مختلف مردم آغاز شد.

در این راهپیمایی بزرگ، که نماد وحدت و یکپارچگی مسلمانان است، شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی با محتوای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در دست داشتند.

مردم گلستان در راهپیمائی روز قدس و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل غاصب انزجار خود را از استکبار جهانی و حامیانشان اعلام کردند.

