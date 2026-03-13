مدیرکل زندان های فارس:

پرونده بیش از ۶۵٠ زندانی جرایم غیر عمد در اولویت رسیدگی ستاد دیه است

مدیرکل زندانهای فارس گفت: علی رغم شرایط جنگی و تعطیلات، فعالیت ستاد دیه و اقدام برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد واجد شرایط در استان و پیگیری در مرکز، بدون وقفه دنبال می شود و در تلاشیم تا پرونده ۶۵٠ نفر از افراد واجد شرایط دارای اولویت تا پیش از پایان سال جاری به نتیجه برسد و این افراد از زندان آزاد شوند.

به گزارش ایلنا، اسحاق ابراهیمی در بازدید از مجموعه اندرزگاهی نسوان اظهار کرد: امور مددکاری و قضایی زندانها بدون وقفه مشغول به خدمتند و حتی در ایام تعطیل نیز بصورت کشیک در محل کار حضور دارند تا برای پیگیری پرونده ها و رسیدگی های قضایی و حقوقی اقدامات لازم را معمول نمایند. 

وی تصریح کرد: خدمات رفاهی ضمن حبس مددجویان با دقت رصد می شود و در تعامل مؤثر و مستمر با دستگاه قضایی تلاش بر این است تا هیچ وقفه ای در روند رسیدگی و پاسخگویی قضایی حادث نشود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
