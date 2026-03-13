پرونده بیش از ۶۵٠ زندانی جرایم غیر عمد در اولویت رسیدگی ستاد دیه است

به گزارش ایلنا، اسحاق ابراهیمی در بازدید از مجموعه اندرزگاهی نسوان اظهار کرد: امور مددکاری و قضایی زندانها بدون وقفه مشغول به خدمتند و حتی در ایام تعطیل نیز بصورت کشیک در محل کار حضور دارند تا برای پیگیری پرونده ها و رسیدگی های قضایی و حقوقی اقدامات لازم را معمول نمایند.

وی تصریح کرد: خدمات رفاهی ضمن حبس مددجویان با دقت رصد می شود و در تعامل مؤثر و مستمر با دستگاه قضایی تلاش بر این است تا هیچ وقفه ای در روند رسیدگی و پاسخگویی قضایی حادث نشود.

