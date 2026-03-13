مدیرکل زندان های فارس:
پرونده بیش از ۶۵٠ زندانی جرایم غیر عمد در اولویت رسیدگی ستاد دیه است
مدیرکل زندانهای فارس گفت: علی رغم شرایط جنگی و تعطیلات، فعالیت ستاد دیه و اقدام برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد واجد شرایط در استان و پیگیری در مرکز، بدون وقفه دنبال می شود و در تلاشیم تا پرونده ۶۵٠ نفر از افراد واجد شرایط دارای اولویت تا پیش از پایان سال جاری به نتیجه برسد و این افراد از زندان آزاد شوند.
به گزارش ایلنا، اسحاق ابراهیمی در بازدید از مجموعه اندرزگاهی نسوان اظهار کرد: امور مددکاری و قضایی زندانها بدون وقفه مشغول به خدمتند و حتی در ایام تعطیل نیز بصورت کشیک در محل کار حضور دارند تا برای پیگیری پرونده ها و رسیدگی های قضایی و حقوقی اقدامات لازم را معمول نمایند.
وی تصریح کرد: خدمات رفاهی ضمن حبس مددجویان با دقت رصد می شود و در تعامل مؤثر و مستمر با دستگاه قضایی تلاش بر این است تا هیچ وقفه ای در روند رسیدگی و پاسخگویی قضایی حادث نشود.