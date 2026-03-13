بررسی آخرین وضعیت ۳۷ شهرستان فارس در گفتوگوی استاندار با فرمانداران
استاندار فارس در تماسهای تلفنی جداگانه با فرمانداران ۳۷ شهرستان استان، آخرین وضعیت مناطق مختلف فارس را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و بر مدیریت دقیق شرایط، تأمین نیازهای مردم و تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این گفتوگوها، با دریافت گزارشهای میدانی فرمانداران، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از هرگونه احتکار یا سوءاستفاده احتمالی از شرایط توسط اندک افراد سودجو مهم ارزیابی کرد و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد.
مدیریت دقیقِ تأمین و توزیع آرد و رفع مسائل احتمالیِ نانوایان از دیگر تأکیداتِ استاندار فارس در گفتوگو با فرمانداران بود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در عبور از شرایط پیشرو، بر تقویت و حمایت از حضور مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی در مدیریت امور تأکید کرد.
استاندار فارس در ادامه، فرمانداران شهرستانهای آسیبدیده را مکلف کرد روند رسیدگی به وضعیت مصدومان و آسیبدیدگان را به صورت مستمر رصد کرده و گزارشهای دقیق از روند درمان و خدماترسانی ارائه دهند.
امیری همچنین بر برگزاری مستمر جلسات شورای تأمین و ستاد مدیریت بحران در سطح شهرستانها تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق فرمانداران بر اجرای کامل و بهموقع مصوبات این جلسات شد.
استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام والای شهیدان، بر دیدار با خانوادههای معظم شهدا و تکریم ایشان نیز تأکید کرد.