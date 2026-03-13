برپایی ایستگاه توزیع نهال «شهدای رمضان» در شیراز / توزیع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال در فارس

به گزارش ایلنا، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رمضان و دانش‌آموزان مظلوم مینابی که در پی تجاوز دشمنان به خاک جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، این اداره کل با مشارکت سازمان سیما، منظر و زیباسازی شهرداری شیراز اقدام به راه‌اندازی ایستگاه‌های توزیع رایگان نهال با عنوان «شهدای رمضان» کرده است.

رئیس روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اعلام این خبر اظهار کرد: در هفته منابع طبیعی سال جاری، توزیع نهال رایگان در سه مرحله و با اطلاع‌رسانی عمومی برای شهروندان انجام شده است.

سیدکاظم موسوی، افزود: مرحله نخست توزیع نهال روز جمعه ۸ اسفندماه در استقبال از هفته منابع طبیعی و در مجاورت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد. مرحله دوم در روز ملی درختکاری و همزمان با پویش «سرو ایرانی» انجام گرفت و هم‌اکنون نیز در قالب پویش درختکاری «شهدای رمضان» در حال اجرا است.

موسوی با اشاره به فعالیت ۱۲ ایستگاه توزیع نهال در سطح شهر شیراز بیان کرد: در این ایستگاه‌ها نهال‌های مثمر از گونه‌های خرمالو و ازگیل در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و تنها در ایستگاه اداره کل منابع طبیعی بیش از ۲ هزار اصله نهال توزیع می‌شود.

رئیس روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس همچنین اعلام کرد: در ایام هفته منابع طبیعی سال جاری در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال در سراسر استان فارس توزیع و کاشته شده است.

وی در پایان از مشارکت و همراهی مردم استان در اجرای پویش‌های درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی قدردانی کرد و گفت: با توجه به استقبال گسترده شهروندان شیرازی از کاشت نهال، در صورت مساعد بودن شرایط جوی و امکان انتقال نهال از نهالستان، پس از پایان راهپیمایی روز جهانی قدس و اقامه نماز جمعه، توزیع نهال رایگان در خروجی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) به سمت بین‌الحرمین میان نمازگزاران و روزه‌داران انجام خواهد شد.

