در جاده بابامیدان_یاسوج رخ داد؛
تصادف وانت نیسان و ایسوزو با ۴ جانباخته و یک مصدوم
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: ساعت ۱۸:۲۱ روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه، گزارشی مبنیبر تصادف وانت نیسان و ایسوزو در کیلومتر ۱۵ جاده بابامیدان_یاسوج به هلالاحمر اعلام شد.
به گزارش ایلنا، محسن امیری افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلالاحمر رستم با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، و رها سازی مصدومان و جانباختگان، اقدامات پیشبیمارستانی لازم برای مصدوم انجام شد.
وی ادامه داد: این تصادف ۴ نفر جانباخته و یک مصدوم به همراه داشت، که مصدوم با آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند و جانباختگان نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.