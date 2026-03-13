در جاده بابامیدان_یاسوج رخ داد؛

تصادف وانت نیسان و ایسوزو با ۴ جانباخته و یک مصدوم

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: ساعت ۱۸:۲۱ روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف وانت نیسان و ایسوزو در کیلومتر ۱۵ جاده بابامیدان_یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

به گزار‌ش ایلنا، محسن امیری افزود:  بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، و رها سازی مصدومان و جانباختگان، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدوم انجام شد.

وی ادامه داد: این تصادف ۴ نفر جانباخته و یک مصدوم به همراه داشت، که مصدوم با آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند و جانباختگان نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
