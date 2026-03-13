به گزارش ایلنا، سید علی‌نقی طیب لقمانی در جلسه قرارگاه پشتیبانی از جنگ رمضان، با محوریت کمیته اسکان، تعمیرات و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری با اشاره به ارزیابی خسارت‌های واردشده به اماکن در سطح شهرها و شهرستان‌های استان اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برابر مقررات و مصوبات شورای مدیریت بحران استان و کشور مکلف به ارزیابی واحدهای خسارت‌دیده ناشی از حملات جنگ است.

لقمانی افزود: این اماکن از طریق فرمانداری‌ها به تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن ابلاغ می‌شود و تیم‌های ارزیابی ما به‌صورت کامل در سطح استان و به‌ویژه در شهر شیراز در حالت آماده‌باش هستند تا خدمات لازم را ارائه دهند.

سرپرست بنیاد مسکن استان فارس با اطمینان‌بخشی به شهروندان آسیب‌دیده گفت: تمامی خسارت‌های واردشده به منازل مسکونی، واحدهای تجاری، کارگاهی و محل‌های کسب توسط همکاران ما مستندسازی شده و اقدامات لازم برای بازسازی آنها در اسرع وقت در دستور کار قرار می‌گیرد.

لقمانی با اشاره به روند آواربرداری در شهر شیراز خاطرنشان کرد: عملیات آواربرداری با همکاری شهرداری شیراز و تیم‌های مربوطه و با کمک سایر دستگاه‌ها در حال انجام است و امیدواریم مباحث مربوط به بازسازی نیز هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی تأکید کرد: شهروندان استان فارس نگران موضوع ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده خود نباشند، چرا که این موضوع با جدیت توسط بنیاد مسکن در حال پیگیری است.

انتهای پیام/