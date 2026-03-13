خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

2 شهید و 35 مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به یک مجتمع مسکونی در اراک

کد خبر : 1761641
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حمله وحشیانه جنگنده‌های دشمن آمریکایی و رژیم سفاک صهیونیستی به یک مجتمع مسکونی در منطقه الهیه شهرستان اراک شهادت یک خانم و یک پسر 12 ساله را رقم زد و موجب مجروحیت 35 نفر از هموطنان شد.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: علاوه بر مجتمع مسکونی، جنگنده‌های دشمن 2 واحد صنعتی در شهرک صنعتی حاجی‌آباد شهرستان اراک را نیز هدف حمله قرار دادند که خوشبختانه این حادثه مصدوم و شهید نداشت، اما خسارات مالی به این 2 واحد صنعتی وارد شده است.

وی ادامه داد: این رژیم خوی وحشی‌گری دارد و با هدف خالی کردن دل مردم و ضربه زدن به پشتیبانی آنان از نظام، مردم بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهد. غافل از اینکه این مردم تا پای جان پشت این کشور ایستاده‌اند و انشاءالله به زودی شاهد نابودی جنایتکاران جهان خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل