معاون سیاسی استانداری خبر داد:
2 شهید و 35 مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به یک مجتمع مسکونی در اراک
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: حمله وحشیانه جنگندههای دشمن آمریکایی و رژیم سفاک صهیونیستی به یک مجتمع مسکونی در منطقه الهیه شهرستان اراک شهادت یک خانم و یک پسر 12 ساله را رقم زد و موجب مجروحیت 35 نفر از هموطنان شد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: علاوه بر مجتمع مسکونی، جنگندههای دشمن 2 واحد صنعتی در شهرک صنعتی حاجیآباد شهرستان اراک را نیز هدف حمله قرار دادند که خوشبختانه این حادثه مصدوم و شهید نداشت، اما خسارات مالی به این 2 واحد صنعتی وارد شده است.
وی ادامه داد: این رژیم خوی وحشیگری دارد و با هدف خالی کردن دل مردم و ضربه زدن به پشتیبانی آنان از نظام، مردم بیدفاع را هدف قرار میدهد. غافل از اینکه این مردم تا پای جان پشت این کشور ایستادهاند و انشاءالله به زودی شاهد نابودی جنایتکاران جهان خواهیم بود.