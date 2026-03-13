2 شهید و 35 مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به یک مجتمع مسکونی در اراک

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: علاوه بر مجتمع مسکونی، جنگنده‌های دشمن 2 واحد صنعتی در شهرک صنعتی حاجی‌آباد شهرستان اراک را نیز هدف حمله قرار دادند که خوشبختانه این حادثه مصدوم و شهید نداشت، اما خسارات مالی به این 2 واحد صنعتی وارد شده است.

وی ادامه داد: این رژیم خوی وحشی‌گری دارد و با هدف خالی کردن دل مردم و ضربه زدن به پشتیبانی آنان از نظام، مردم بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهد. غافل از اینکه این مردم تا پای جان پشت این کشور ایستاده‌اند و انشاءالله به زودی شاهد نابودی جنایتکاران جهان خواهیم بود.

انتهای پیام/