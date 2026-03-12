تامین آب اضطراری ۳۰ روستا و ۲ شهر قشم در پس از حمله به تاسیسات آب شیرینکن
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از آغاز عملیات فوری برای تامین آب اضطراری ساکنان ۳۰ روستا و ۲ شهر جزیره قشم خبر داد و گفت: پس از تخریب یکی از تاسیسات اصلی آبشیرینکن این جزیره در پی حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، تامین آب مورد نیاز حدود ۴۰ هزار نفر از طریق منابع جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، عبدالحمید حمزهپور روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از این آب شیرینکن استراتژیک قشم اظهار کرد: بهمنظور جبران خلل ایجاد شده در شبکه توزیع، تامین هفت هزار مترمکعب آب از منابع جایگزین برای ۳۰ روستا و ۲ شهر این جزیره به صورت اضطراری در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ابعاد فنی این حادثه، تصریح کرد: در پی این حملات، تاسیسات آبشیرینکن تولید آب و برق قشم با ظرفیت تولید ۱۲ هزار مترمکعب که وظیفه تامین آب پایدار جمعیت ۴۰ هزار نفری منطقه را برعهده داشت، دچار تخریب شده است.
حمزهپور افزود: تیمهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب بلافاصله وارد عمل شده و جهت اتصال به منابع جدید، عملیات لوله گذاری به طول بیش از یک کیلومتر و بازسازی یک باب ایستگاه پمپاژ را آغاز کردهاند تا حداقل نیاز آبی مردم منطقه در کوتاهترین زمان ممکن تامین شود.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با محکومیت هدف قرار دادن زیرساختها، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد بینالمللی و حمله به تاسیسات آب رسانی، نشان دادند که از سر استیصال به تخریب زیرساخت هایی روی آورده اند که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است.
وی تاکید کرد: خادمان مردم در شرکت آب و فاضلاب، با وجود شرایط جنگی و تهدیدات موجود، بهصورت شبانه روزی و بی وقفه در سنگر خدمت رسانی حضور دارند تا مردم با کمترین چالش در حوزه تامین آب مواجه شوند.
به گزارش ایلنا، حمله به آب شیرینکن و بخشی از تاسیسات آب و برق قشم که روزانه بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار لیتر از آب مورد نیاز جزیره قشم و روستاهای تابعه را تامین میکرد، موجب شد تامین آب در ۳۰ روستا از بخشهای مرکزی، حرا و شهاب قشم با چالش روبرو شود.
جزیره قشم با وسعت یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آبهای خلیج فارس گسترده شده است.