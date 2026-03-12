معلم مجروح تبریزی پس از دوره طولانی جراحت به شهادت رسید
بانوی تبریزی که در جریان حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به محدوده سپاه عاشورا در اتوبان شهید کسایی زخمی شده بود، پس از چند روز بستری در بیمارستان بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در پی حمله اخیر صهیونیستی ـ آمریکایی به تبریز، اعضای ۲ خانواده که در حال عبور از اتوبان شهید کسایی بودند، در این حادثه آسیب دیدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در میان مجروحان این حادثه یک بانوی تبریزی با جراحات شدید به مراکز درمانی منتقل شده بود و وضعیت وی از ابتدا وخیم گزارش میشد.
این بانوی مجروح پس از چند روز بستری و دریافت خدمات درمانی، ساعاتی پیش به دلیل شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد.
بر اساس این گزارش، در جریان تجاوز اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی به خاک کشورمان در جنگ رمضان، تاکنون ۱۰۱ نفر به شهادت رسیده و ۸۵۶ نفر نیز مجروح شدهاند.