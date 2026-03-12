به گزارش ایلنا، مهدی یونسی‌رستمی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه کالاها به وفور در سطح استان وجود دارد و نیاز است مدیریت توزیع به درستی انجام شود، اظهار داشت: الحمدلله بازار کنترل شده و مدیریت توزیع نیز به خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نانوایی‌ها، تصریح کرد: در استان حدود چهار هزار و هفتصد نانوایی وجود دارد که از این تعداد دو هزار و سیصد سوخت دوم دارند.

استاندار مازندران ادامه داد: اما به همین میزان اکتفا نکردیم و با هماهنگی بانک‌ها و با سود ۱۳ درصد و ۱۸ میلیون یارانه، ۷۰۰ ژنراتور خریداری شده است تا در اختیار نانوایی‌ها قرار گیرد. این اقساط دارای بازپرداخت طولانی و بدون ضامن است.

دکتر یونسی‌رستمی دلیل این اقدام را آمادگی برای شرایط حساس عنوان کرد و افزود:ما صرفابه الان فکر نمی‌کنیم، بلکه برای این تدارک دیده‌ایم که خدای نکرده اگر شرایط جنگی ایجاد شد، مردم عزیز ما مشکلی نداشته باشند. این ۷۰۰ موتوربرق وارد استان شده تا خیال شهروندان از بابت تأمین نان راحت باشد.

وی در خصوص تأمین آرد نانوایی‌ها نیز خاطرنشان کرد: آرد به اندازه کافی و با ذخیره خوبی در سطح تمام شهرستان‌های استان توزیع شده است تا مردم نگران نان نباشند. این توزیع حتی تا سقف یک و نیم برابر میزان معمول، چه در آزاد و غیر آزاد انجام شده است.

انتهای پیام/