هفت شهید و مجروح در حمله هوایی دشمنان به منازل مسکونی در گلستان اهواز

هفت شهید و مجروح در حمله هوایی دشمنان به منازل مسکونی در گلستان اهواز
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از شهادت ۲ شهروند و مجروح شدن ۵ تن دیگر در حملات امروز آمریکایی صهیونسیتی در اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی در گفتگویی کوتاه با تشریح حمله هوایی امروز پنجشنبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به منازل مسکونی در اهواز گفت: در پی تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به اهواز که ساعت ۱۲:۳۰ امروز پنجشنبه رخ داد، علاوه بر تخریب چند واحد مسکونی شهروندان، بیمارستان بوستان واقع در جاده ساحلی گلستان اهواز (محل نگهداری بیماران اعصاب و روان جنگ تحمیلی) دچار آسیب جدی شد.

حیاتی افزود: درپی این تهاجم ددمنشانه دشمن، ۲ نفر از شهروندان شهید و ۵ نفر مجروح شده‌اند.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار خوزستان در پایان گفت: تاکنون ۱۴ شهید و ۲۰ مجروح غیرنظامی در استان داشته‌ایم.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
