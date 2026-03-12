هفت شهید و مجروح در حمله هوایی دشمنان به منازل مسکونی در گلستان اهواز
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از شهادت ۲ شهروند و مجروح شدن ۵ تن دیگر در حملات امروز آمریکایی صهیونسیتی در اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی در گفتگویی کوتاه با تشریح حمله هوایی امروز پنجشنبه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به منازل مسکونی در اهواز گفت: در پی تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به اهواز که ساعت ۱۲:۳۰ امروز پنجشنبه رخ داد، علاوه بر تخریب چند واحد مسکونی شهروندان، بیمارستان بوستان واقع در جاده ساحلی گلستان اهواز (محل نگهداری بیماران اعصاب و روان جنگ تحمیلی) دچار آسیب جدی شد.
حیاتی افزود: درپی این تهاجم ددمنشانه دشمن، ۲ نفر از شهروندان شهید و ۵ نفر مجروح شدهاند.
معاون امنیتی - انتظامی استاندار خوزستان در پایان گفت: تاکنون ۱۴ شهید و ۲۰ مجروح غیرنظامی در استان داشتهایم.