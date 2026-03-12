بارش برف در محورهای غرب اصفهان؛ رانندگان با احتیاط تردد کنند

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ عبدالرضا میرزایی اظهار کرد: با توجه به بارش برف در برخی محورهای غربی استان، رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند و ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کنند.

وی افزود: در حال حاضر نیروهای پلیس راه در محورهای برف‌گیر مستقر هستند و وضعیت تردد در این مسیرها به صورت مستمر رصد می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها اطلاع کسب کنند و در صورت تردد در محورهای برف‌گیر، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

میرزایی همچنین تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس راه می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی در شرایط جوی نامساعد داشته باشد.

