مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان منصوب شد

به گزارش ایلنا، در این حکم انتصاب خطاب به جوانمردی آمده است:

در راستای تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم (وفاق ملی) دائر بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت حل و کاهش مشکلات اصناف و بازاریان محترم و نظر به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان تعیین می‌شوید.

انتظار می‌رود با هماهنگی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در موارد زیر اقدام مستمر و موثر معمول نمائید:

*مساعدت در نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت در چارچوب قوانین از طریق مراجع قانونی مربوطه

*ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی در خصوص تأمین و توزیع به‌موقع کالا در جهت بهبود مایحتاج مردم

*ارتباط با اتاق اصناف شهرستان‌های استان و شناسایی و پیگیری مسائل آنها از طریق مراجع قانونی مربوطه

*تلاش برای بهبود شرایط اتحادیه‌های صنفی و تعامل سازنده با آنان و انعکاس مسائل مربوط به مراجع ذیربط

*رصد مستمر بازار از حیث شرایط فعالان حوزه مذکور و اعلام نیازمندی‌های آنان به مراجع ذیربط

*ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای تأثیرگذاری اتحادیه‌های صنفی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار استان

پ*یشنهاد و مشارکت در طراحی نظام برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی استان در ارتباط با اصناف

امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای انجام تکالیف محوله موفق و منصور باشید.

انتهای پیام/