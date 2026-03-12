با حکم استاندار فارس؛
مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان منصوب شد
با حکم استاندار فارس، حجت جوانمردی به عنوان مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در این حکم انتصاب خطاب به جوانمردی آمده است:
در راستای تحقق سیاستهای دولت چهاردهم (وفاق ملی) دائر بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت حل و کاهش مشکلات اصناف و بازاریان محترم و نظر به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور استاندار در امور اصناف و بازاریان تعیین میشوید.
انتظار میرود با هماهنگی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در موارد زیر اقدام مستمر و موثر معمول نمائید:
*مساعدت در نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و بخشنامههای هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت در چارچوب قوانین از طریق مراجع قانونی مربوطه
*ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی در خصوص تأمین و توزیع بهموقع کالا در جهت بهبود مایحتاج مردم
*ارتباط با اتاق اصناف شهرستانهای استان و شناسایی و پیگیری مسائل آنها از طریق مراجع قانونی مربوطه
*تلاش برای بهبود شرایط اتحادیههای صنفی و تعامل سازنده با آنان و انعکاس مسائل مربوط به مراجع ذیربط
*رصد مستمر بازار از حیث شرایط فعالان حوزه مذکور و اعلام نیازمندیهای آنان به مراجع ذیربط
*ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای تأثیرگذاری اتحادیههای صنفی در جهت بهبود فضای کسبوکار استان
پ*یشنهاد و مشارکت در طراحی نظام برنامهریزی جامع توسعه اقتصادی استان در ارتباط با اصناف
امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای انجام تکالیف محوله موفق و منصور باشید.