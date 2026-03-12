به گزارش ایلنا، بهرام لطف‌اله‌نیا، سرپرست این مدیریت گفت: برای تعدیل قیمت مرغ، مقدار ۲ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازاری در فروشگاه میرسعید هاشم نژاد سرخ رود هم اکنون درحال توزیع می‌باشد.

️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود مرغ در بازار وجود ندارد و مرغ در بازار فراوان است، تصریح کرد: مرغ منجمد از کیفیت لازم برخوردار است و در شرایط استاندارد منجمد می شود و تاریخ مصرف مناسبی دارد.

وی اظهار داشت: شهروندان می توانند شکایات خود در زمینه گرانفروشی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد و یا از طریق شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.

