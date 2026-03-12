خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع ۲ تن مرغ منجمد در سرخ‌رود

کد خبر : 1761503
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از توزیع ۲ تن مرغ منجمد در این خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهرام لطف‌اله‌نیا، سرپرست این مدیریت گفت: برای تعدیل قیمت مرغ، مقدار ۲ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازاری در فروشگاه میرسعید هاشم نژاد سرخ رود هم اکنون درحال توزیع می‌باشد.

 ️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود مرغ در بازار وجود ندارد و مرغ در بازار فراوان است، تصریح کرد: مرغ منجمد از کیفیت لازم برخوردار است و در شرایط استاندارد منجمد می شود و تاریخ مصرف مناسبی دارد.

وی اظهار داشت: شهروندان می توانند شکایات خود در زمینه گرانفروشی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد و یا از طریق شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل