به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به منظور تسهیل تردد شهروندان برای حضور پرشور و شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط BRT روز جمعه ۲۲ اسفند ماه رایگان شد.

بر همین اساس خدمات‌دهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج، فردا ۲۲ اسفند ماه رایگان است.

هدف از این تصمیم تسهیل تردد شهروندان، کاهش ترافیک و حضور پرشور شهروندان جهت برگزاری هرچه با شکوهتر راهپیمایی روز قدس است.

