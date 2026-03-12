با صدور اطلاعیهای؛
خانهی کارگر خوزستان از عموم مردم و کارگران شریف جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد
در شرایط حساس کنونی و در پی حملات ددمنشانه رژیمهای آمریکا و صهیونیسم به ملتهای مظلوم و وطن عزیزمان، خانهی کارگر خوزستان از آحاد ملت شریف ایران، بهویژه کارگران سرافراز و خانوادههای محترمشان، دعوت مینماید تا با حضور پرشور و گستردهی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر پیام وحدت، ایستادگی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در بخشی از اطلاعیه خانه کارگر استان خوزستان آمده است:
کارگران شریف و هموطنان گرامی!
امسال، روز جهانی قدس در حالی فرا میرسد که در میهن عزیزمان و منطقه، شاهد اوج جنایات و سلطهطلبیهای نظام استکباری به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیسم هستیم.
حمله به کشورهای مستقل، حمایت از تروریسم و تلاش برای تضعیف جبههی مقاومت، نشان از استیصال دشمنان بشریت دارد.
در چنین شرایطی، وظیفهی هر انسان آزاده و هر دلباختهی عدالت، ایستادن در کنار مظلومان و محکومیت قاطع ظالمان است. روز قدس، روز فریاد برائت از ستم و اعلام حمایت از حقِ تعیین سرنوشت ملت فلسطین و محکومیت حملهی ناجوانمردانه به میهن عزیزمان است؛ روزی که امت اسلام و آزادگان جهان، انزجار خود را از اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی اعلام میدارند.
خانهی کارگر خوزستان، بهعنوان خانهی همهی کارگران و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی، از عموم مردم فهیم استان، بهخصوص جامعهی پرتلاش کارگری، دعوت میکند تا با حضوری مثالزدنی و پرشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر اقتدار، وحدت و همدلی ملت سرافراز ایران را به نمایش گذاشته و مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و دشمنان اسلام و انسانیت بکوبند.
بیایید با شرکت در این راهپیمایی سرنوشتساز، نشان دهیم که صدای مظلومیت فلسطین هیچگاه خاموش نخواهد شد و حمایت از آرمان قدس شریف، بخشی جداییناپذیر از هویت و باور ماست.
وعدهی ما جمعه ۲۲ اسفندماه در صفوف راهپیمایی روز قدس، در کنار هم، برای دفاع از قبلهی اول مسلمین و کرامت انسانی و حمایت از نیروهای مسلح ایران اسلامی میباشد.