احتمال سیلاب، تگرگ و هوای سرد با ورود ۳سامانه بارشی در آذربایجانشرقی
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی از ورود سه سامانه بارشی طی هفته پیشرو خبر داد و گفت: سامانه دوم با شدت بیشتر میتواند موجب سیلاب، آبگرفتگی معابر، رعدوبرق و تگرگ شود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یونس اکبرزاده، با اشاره به رؤیت سه سامانه بارشی طی هفته پیش رو اظهار کرد: سامانه نخست از اواخر امروز پنجشنبه تا روز شنبه به شکل رگبار و رعدوبرق فعال خواهد بود و در مناطق سردسیر استان به صورت بارش برف خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد: سامانه دوم که شدت بیشتری خواهد داشت از غروب شنبه تا صبح دوشنبه فعال خواهد بود و شدت آن در جنوب استان بیشتر خواهد بود. بر اساس پیشبینیها احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها، برخورد صاعقه و بارش تگرگ وجود دارد و همچنین بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق سردسیر بسیار زیاد پیشبینی میشود.
اکبرزاده با اشاره به سامانه سوم افزود: سامانه بارشی سوم از غروب دوشنبه تا پنجشنبه هفته آینده وارد کشور میشود و کمی به مرحله تثبیت نزدیک شده و احتمالاً ماهیت سردی خواهد داشت؛ به طوری که ممکن است روزهای پایانی زمستان همانند روزهای ابتدایی دیماه، سرد و برفی شود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: تغییرات آبوهوایی و اقلیمی بسیار زیاد شده و گاهی زمستان حالت بهاری پیدا میکند و گاهی نیز بهار، زمستانی میشود که در چنین شرایطی ممکن است خساراتی به بخشهای مختلف بهویژه بخش کشاورزی وارد شود.
وی با بیان اینکه احتمال رخنه هوای سرد سیبری نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: سامانه دوم نسبتاً سرد خواهد بود و مناطق زیادی احتمالاً شاهد بارش برف خواهند بود.
اکبرزاده تصریح کرد: دهه سوم اسفند برخلاف دهه سوم بهمن سرد و پربارش پیشبینی میشود و هرچند سرمای شدید ممکن است خسارتهایی به باغات وارد کند، اما بارشهای مناسب میتواند برای منابع آبی و بخشهای مختلف مفید و سازنده باشد.
وی در پایان گفت: طی این مدت وزش باد گاهی شدید پیشبینی میشود و در مناطق کوهستانی نیز احتمال کولاک برف و پدیده مه وجود دارد.